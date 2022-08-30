Таможня Финляндии начала изымать у россиян евро «для хранения»

Возвращение в Россию из поездки по Европе через Финляндию обернулось для петербуржца Юрия неприятным сюрпризом. На финской таможне у туриста изъяли 1390 евро, объяснив новыми правилами Евросоюза. Подробности рассказала «Фонтанка».

В беседе с журналистами путешественник рассказал, что приехал в Хельсинки на машине, чтобы улететь в Белград. В поездку он взял небольшую сумму наличными. На обратном пути при прохождении таможни сотрудницы спросили, сколько евро он везет с собой.

«Открыл кошелек, достал все деньги — рубли, динары, евро — дал все. Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: „Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию“», — рассказал Юрий.

Он пояснил, что таможенники предложили ему два варианта: передать евро тем, кто только направляется в Финляндию или оставить деньги на границе, чтобы потом забрать их с собой. Ограничений времени на хранение нет.

Петербуржца устроил второй вариант. Взамен валюты ему выдали подробную опись с изъятой суммой и номиналом купюр. Кроме того, ему показали выдержку из новых таможенных правил, где прописано, что вывоз официальной валюты Евросоюза в Россию запрещен. Исключение — средства для личного пользования. Под этим пунктом подразумевается использование денег для оплаты жилья, продуктов питания, покупок и передвижения. Предела по сумме нет. Это оставляют на усмотрение сотрудников таможни.

«Я пытался объяснить: карточки не работают, люди ездят, не могут все под копейку потратить. Ответ: „у нас такие правила“», — поделился Юрий.

О похожих случаях рассказали другие путешественники в Telegram-чате. Там сообщили, что во время возвращения в Россию на финской таможне изъяли почти 9,5 тысяч евро мелкими купюрами. При этом пользователи отметили, что обычно таможенники не интересуются суммой, которую туристы везут домой. Если же речь заходит о деньгах, то достаточно назвать 300 евро. Обыскивать никого не будут.

Таможенные правила едины для всего Евросоюза. Поэтому теперь при поездках россиянам нужно быть аккуратнее. Решение о запрете вывоза евро в Россию принял Совет Европы. Иметь валюту можно только для личного использования — для удовлетворения потребностей пассажира и его семьи.

Деньги, предназначенные для друзей и родителей, под это определение не подходят. Важно помнить, что ввозить из стран ЕС в Россию предметы роскоши также запрещено. Сюда входят все товары дороже 300 евро.

Ранее таможня Финляндии отчиталась о 100 попытках провоза санкционных товаров в Россию. Речь шла о бытовой технике, а также беспилотниках и навигаторах, которые попадают в категорию товаров двойного назначения. В ведомстве подчеркнули, что перед пересечением границы все товары лучше сдать обратно в магазин — иначе их заберут таможенники.