Финская таможня объяснила причину изъятия евро у российских туристов

Департамент таможенного контроля Финляндии объяснил, почему финские пограничники изъяли у россиян различные суммы евро. Ведомство сослалось на санкции Евросоюза и статью 5i регламента Совета ЕС, сообщил РБК.

Указанная статья запрещает продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты (в любой официальной валюте страны ЕС, — примеч. ред.) в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в РФ.

Из правила есть исключения. Они касаются людей, которые едут в Россию и провозят валюту для личного использования или для дипломатических представительств, международных организаций в России, у которых есть иммунитет согласно международному праву. Однако на частных лиц, которые возвращаются из Финляндии обратно в РФ, исключение не распространяется, уточнили в ведомстве.

«Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро», — подчеркнули в департаменте.

Ранее об изъятии евро у российских туристов писали СМИ. По данным издания, один их жителей Санкт-Петербурга лишился на границе 1390 евро. На таможне изъятие денег объяснили новыми правилами Евросоюза.