Пассажиры остались равнодушными к избиению в метро. Помочь можно не влезая в драку

Вечером 4 октября трое дагестанцев избили молодого человека в метро, теперь он госпитализирован с травмами головы, а на его обидчиков завели уголовные дела. Пострадавший был единственным, кто заступился за девушку, к которой приставала подвыпившая компания. Остальных пассажиров вагона, где случилась драка, многие осуждают за равнодушие. Но перед тем, как вмешиваться в драку, важно оценить собственные силы.

Вечер понедельника, 4 октября, закончился для 25-летнего Романа Ковалева госпитализацией. Он вмешался в конфликт трех нетрезвых выходцев из Дагестана и молодой девушки, которая сделала им замечание. По словам очевидцев, компания приставала к пассажирам, сгоняла женщин с мест и комментировала их внешность.

Ковалев заступился за девушку, к которой стали приставать молодые люди, тогда они напали на него и жестоко избили. Остальным пассажирам вагона, снимавшим драку на камеру, пригрозили такой же расправой, если кто-то решит вмешаться. В результате Роман Ковалев попал в больницу с переломами костей лица. По его словам, свидетели избиения не пытались остановить происходящее.

«На самом деле был полностью битком вагон, сидели и стояли люди. И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. Видимо, у нас такой менталитет», — рассказал он.

Прямое противостояние

По словам эксперта по выживанию Эдуарда Халилова, у свидетеля подобного конфликта всегда есть выбор, как поступить: непосредственно вмешаться, просто смотреть или снимать на телефон, как это сделали некоторые пассажиры, либо позвать на помощь. Причем первый вариант далеко не всегда правильный. Халилов объяснил, что есть три основные стратегии выживания: бежать, биться или прятаться.

«Если есть вариант убежать, мы бежим и зовем на помощь. Если есть вариант сопротивляться, мы чувствуем свои возможности, мы это делаем. Если ни первый, ни второй вариант не подходят, мы прячемся и делаем так, чтобы количество пострадавших не увеличивалось», — объяснил Халилов.

Главное в такой ситуации — каждый человек должен адекватно оценивать свои ресурсы и возможности.

«Я, например, понимаю, что имею определенный ресурс в виде здоровья, внешности, спортивной подготовки и могу отпугнуть этих злоумышленников и хулиганов, я трезво оценил свои силы и пойду помогать», — сказал Халилов.

Хуже, если я пойду помогать, а меня также изобьют, покалечат или убьют Эдуард Халилов.

Позвать на помощь

Эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев подчеркнул, что первое, что нужно делать в ситуации такого конфликта в метро, — связываться с машинистом по экстренной связи и сообщать о драке. Такие тревожные кнопки находятся у дверей в каждом вагоне.

Просто оставаться равнодушным в подобных ситуациях никак нельзя. Как отметила психолог Ольга Латынцева, главное — не угрожать собственной силой, если ты в ней не уверен. Лучше сослаться на авторитет правоохранителей и громко сообщить о том, что ты уже вызвал полицию.

«Если ты не старая бабушка и не ребенок, если ты не один на темной улице, а в метро, то сразу нужно призывать общественность, громко начинать кричать, что ты вызываешь полицию», — подчеркнула она.

Это, по мнению Латынцевой, в 99% случаев напугает агрессоров и может заставить их остановиться. Также стоит обратиться и к другим пассажирам, которые тоже стали свидетелями драки.

Мы должны помогать друг другу в рамках своих сил. Даже если у нас сил нет, мы всегда можем позвонить в полицию, в скорую помощь, что-то снять, позвать других людей, более сильных и более ресурсных Эдуард Халилов.

Михаил Макеев добавил, что простым гражданам лучше пытаться решить вопрос без применения силы, здесь может помочь эффект толпы, если вступаться, пусть и словесно, будет не один человек.

«Надо как-то психологически воздействовать, просить пассажиров, которые едут с вами, создавать психологическое давление на агрессоров. Исходящее от большого количества людей, оно может спугнуть. Когда с разных сторон люди начинают возмущаться, агрессоры ведут себя уже по-другому», — подчеркнул он.

При этом на первой же станции, по словам Макеева, нужно выходить и громко звать полицию.

«Можно кричать „пожар“, потому что на крики о помощи люди у нас часто не реагируют, а вот на „пожар“ больше обращают внимание», — заключил он.