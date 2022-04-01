Минобороны РФ обнародовало новые данные по деятельности на Украине биолабораторий. Важную роль в их работе сыграл сын президента США Хантер Байден, создав сложную и запутанную структуру финансирования и реализации военно-биологических программ Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Украинская сторона принимала в этом непосредственное участие.

Причастность Байдена-младшего к возникновению на украинской территории биолабораторий уже не новость. Британский таблоид Daily Mail ранее обращал внимание на электронные письма на ноутбуке сына американского президента. Позже схему финансирования лабораторий показали в российском Минобороны.

Источник фото: Минобороны РФ

Black & Veatch и Metabiota

Благодаря сыну президента США, компании Black & Veatch и Metabiota получили значительные средства для проведения работ на Украине. Выделение денег Хантер Байден в том числе обсуждал с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США (DTRA) и подрядных организаций Пентагона в стране. Одним из них была компания Black & Veatch.

В 2011 году Госдеп одобрил ее сотрудничество с Украинским научно-технологическим центром. В его рамках организации планировали выполнение проектов Совместных биологических исследований DTRA. А вице-президент Black & Veatch отмечал, что компания работает в интересах управления на Украине с 2008 года.

Миссия медицинской компании Metabiota на ее сайте звучит как «Сделать мир более устойчивым к эпидемиям». Ее деятельность с Black & Veatch шла в рамках исследований о смертоносных патогенах. Байден-младший способствовал заключению многомиллионного контракта между Metabiota и правительством США. Он же свел представителей компании с руководством украинского энергетического предприятия Burisma Holdings — якобы для реализации «научного проекта». Участие в нем принимали лаборатории высокого уровня биозащиты на Украине.

Вице-президент Metabiota в переписке, обнародованной Минобороны, указывал на весьма странное для медицинской компании направление деятельности — обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России». В соседней с РФ стране интересы Metabiota представляла вице-президент компании Мэри Гуттиери, доверенное лицо сына нынешнего президента США.

Что до самого Хантера Байдена, то он оказался на Украине в 2014 году, сразу после Майдана. И официально значился как раз в Burisma Holdings. Только за несколько месяцев он собрал для Metabiota более 25 миллионов долларов, а 500 тысяч в компанию инвестировал фонд Байден-младшего Rosemont Seneca Partners. В дальнейшем приток денег лишь увеличивался.

Угроза в лицах

Одной из ключевых фигур, принимавших участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины, в Минобороны РФ назвали Роберта Поупа. Он работал в DTRA с 2017 по 2020 годы и был директором Программы по совместному снижению угрозы.

Источник фото: Минобороны РФ

Поуп служил в ВВС США и занимал различные должности в штабах Европейского командования американских Военно-воздушных сил (USAFE) и Центрального командования США (USCC), работал в Пентагоне. Известно, что Поуп участвовал в разработке радиохимических процедур для мониторинга выполнения международных договоров в области ядерного оружия. Минобороны РФ отметило его как автора создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов.

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, занимавшая эту должность с 1 августа 2016-го по 29 августа 2019 года, получила от Поупа высокую оценку деятельности подконтрольного ей ведомства. Американец особо отмечал обеспеченный Супрун допуск специалистов из США на биообъекты Украины и начала работ по формированию упомянутого выше депозитария.

Интересно, что Супрун родилась и выросла в США в семье украинских эмигрантов. После окончания Мичиганского университета получила специальность врача-радиолога. В 2015 году стала гражданкой Украины и начала карьеру в официальных структурах власти страны.

Военно-биологические проекты на Украине до 2021 года курировала, отмечали в Минобороны, глава украинского офиса DTRA Джоанна Уинтрол. Она же подбирала исполнителей. Уинтрол способствовала реализации проектов UP-4, UP-6 и UP-8. В их рамках изучали смертельно опасные патогены, среди которых — сибирская язва, лептоспироз и крымская лихорадка. На смену Уинтрол пришел Томас Хэтфилд.

Глава украинского подразделения Black & Veatch Лэнс Липпенкотт являлся основным контактным лицом для должностных лиц Минобороны и Минздрава Украины.

Источник фото: Минобороны РФ

Вопросами биомониторнига и передачи информации занимался Дэвид Мустра, имеющий прямое отношение к Metabiota. В компании он руководит научно-исследовательским отделом. Ответственность за модернизацию лабораторий лежала на Скотте Тхорнтоне. Он также консультировал местный персонал по вопросам обращения с особо опасными патогенами в рамках украинских проектов DTRA.