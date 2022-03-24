Американские лаборатории на Украине, в которых разрабатывалось биологическое и химическое оружие, финансировал в том числе фонд Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена. Об этом сообщил начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, передало РИА «Новости».

Инвестфонд Rosemont Seneca, возглавляемый сыном Байдена, оказался причастен к финансированию военно-биологической программы Пентагона на Украине. Документы об этом попали к российским военным. Начальник РХБЗ сообщил, что фонд Байдена-младшего обладает финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов.

Генерал-лейтенант также указал на тесную связь фонда Байдена-младшего с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая вместе с Black and Veach поставляет оборудование для биолабораторий США по всему миру.

Минобороны РФ показало на схеме, как финансировались биолаборатории США на Украине.

Источник фото: Минобороны РФ

Одним из научных кураторов программы является национальная лаборатория в Лос-Аламосе, разрабатывающая ядерное оружие в рамках «Манхэттенского проекта». Также участие в ее реализации принимают фонд Джорджа Сороса, Агентство США по международному развитию (USAID) и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее заявил, что разработки секретных лабораторий США на Украине привели к вспышкам опасных болезней. Парламентарий отметил, что от экспериментов пострадали сами жители Украины.