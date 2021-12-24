Иск к Деду Морозу сочли желанием попиариться. Недовольный юрист даже не писал в Великий Устюг

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев подал в суд на Деда Мороза, чтобы восстановить справедливость. Защищать зимнего волшебника готов президент РФ Владимир Путин. В Великом Устюге писем от недовольного жителя Северной столицы пока не получали. И даже если он направит иск в суд, рассчитывать мужчине особенно не на что.

Мирзоев обосновал свои претензии тем, что Дед Мороз не исполнял его мечты, а также игнорировал желания друзей и знакомых. Фразу на сайте волшебника на этот счет юрист счел несоответствующей действительности. С компании, которая стоит за сказочным персонажем, он намерен взыскать 10 миллионов рублей и 23 подарка в придачу.

Безвозмездно, то есть даром

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев в беседе с «360» заметил, что какая-то реальная ответственность АО «Дед Мороз» из Великого Устюга не грозит.

«Конечно, это нонсенс. <…> В России нет безвозмездных обязанностей у коммерческих организаций перед какими-то людьми. Никто не может обязать что-то подарить организацию любому другому лицу. Все подарки у нас только добровольные», — подчеркнул он.

При желании возместить ущерб, добавил он, нужно доказать, что таковой причинен, и получить его оценку. Для этого необходимо экспертное заключение. Если речь идет о моральном вреде, то и здесь придется доказывать, какими именно действиями его причинили и на основании каких статей его необходимо взыскивать.

«Если мы говорим об имущественных правах, то взыскание морального вреда идет только в случаях, оговоренных законом. Например, в случае нарушения прав потребителя, даже если оно связано с деньгами, моральный вред компенсируется», — пояснил юрист.

По его словам, в случае с иском к Деду Морозу речь идет не о реальных требованиях — о желании попиариться. И аргументированная позиция, скорее всего, у недовольного жителя Санкт-Петербурга не сложится.

«Реальную нормативную базу под это подобрать невозможно», — подчеркнул Воробьев.

Необоснованные исковые заявления — распространенное явление. Таких людей много. Здесь юрист пытается пропиариться. <…> Все средства хороши, поэтому он такой путь и избрал. Если Путин о нем заговорил, то определенная ставка сыграла. <...> Никто никому ничего не должен, особенно Дед Мороз Василий Воробьев юрист.

Но даже при необоснованном требовании суду придется рассматривать иск, если он подан в соответствии с требованиями гражданско-процессуального кодекса. Юрист указал на несколько вариантов развития ситуации: исковые материалы примут к производству; при выявленных недостатках оставят без движения с установлением срока на их устранение; вернут иск при неподсудности или грубых нарушениях или оставят без рассмотрения. Последнее происходит, если аналогичный иск уже подан, или предъявленные в нем требования невозможно удовлетворить.

По иску против не исполнившего мечты Деда Мороза Воробьев предрек однозначный отказ.

А были ли желания?

Вопрос о юристе Игоре Мирзоеве задали президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции. Журналист из Вологодской области, которая считается родиной Деда Мороза, поинтересовался у главы государства его мнением о происходящем.

Я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам Владимир Путин президент РФ.

Президент посоветовал петербургскому юристу подумать, почему зимний волшебник ничего не дарит ему к празднику. В хайпе глава государства не увидел ничего плохого — при условии отсутствия в нем злости.

Мирзоев в своей правоте более чем уверен. Он заявил, что не прочь встретиться с Путиным в суде, чтобы сравнить навыки в юриспруденции. Он также поблагодарил за вынесение вопроса на общественное обсуждение.

Однако писем от обиженного петербургского юриста в резиденции Деда Мороза не получали, сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу новогоднего волшебника.

«Иска мы не получали. Пока нечего сказать. Обращений прямых от этого человека к нам тоже не поступало», — сказали в резиденции.

В пресс-службе задались вопросом, обращался ли Мирзоев к Деду Морозу в принципе — или просто думал о подарках «про себя».