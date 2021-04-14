Исход монахинь под конвоем. Жителям уральского монастыря придется найти себе другую обитель

Судебные приставы при поддержке Росгвардии провели выселение из Среднеуральского женского монастыря монахинь и священников. Им предложено переехать в пункт временного проживания, а дальше решить — перейти в другой монастырь или отправиться по месту прописки.

Приставы провели выселение жителей обители бывшего схиигумена Сергия. На территорию Среднеуральского женского монастыря заехали четыре автомобиля Росгвардии и полиции. Двери зданий приставам пришлось вскрывать болгарками. Были оцеплены весь периметр монастыря и входы в здания.

Решение о выселении принял Верхнепышминский городской суд. В монастыре нашли многочисленные нарушения, создающие реальную угрозу жизни и здоровью людей на территории комплекса.

Детей-инвалидов вывезли с территории монастыря вечером 13 апреля. К моменту штурма в обители находились чуть более полусотни монахинь, несколько священнослужителей, которые пытались устраивать словесные перепалки с силовиками. Екатеринбургская епархия прислала в качестве переговорщика отца Дмитрия, сообщило информагентство Ura.ru.

Помощь и жилье обеспечат

Все операция заняла три часа. Несмотря на попытки сопротивления, сотрудники ФССП выдворили оставшихся монахинь и священников с территории монастыря. Сейчас там без присмотра остались коровы и лошади. Переселенцев обеспечили транспортом для переезда в пункт временного проживания.

Власти региона предложили монахиням разместиться на турбазе «Остров сокровищ», где им пообещали трехразовое питание. В пресс-службе Екатеринбургской епархии рассказали, что насельницам Среднеуральского женского монастыря будет оказана необходимая помощь. Для этого открыта горячая линия социального отдела епархии, сообщил ТАСС.

Епархия также предоставит всем желающим возможность переселиться в любые другие монастыри Свердловской области. А тем, кто захочет разъехаться по домам, пообещали всяческую помощь в переезде.

Шанс все переосмыслить

Священник Николай Бабкин в беседе с «360» упрекнул СМИ в том, что они драматизируют ситуацию. По его словам, людей просто расселили по разным монастырям.

«Не нужно считать, что явилась армия бойцов в бронежилетах и давай бедных монахинь выгонять. Другой вопрос, что вывод сестер под конвоем производит действительно сильный визуальный эффект у аудитории. На такое неприятно смотреть никому», — отметил священнослужитель.

Николай Бабкин пояснил, что расселение началось в связи с решением привести жизнь Среднеуральского женского монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка.

«Вне стен монастыря у людей появится шанс переосмыслить и переоценить происходящее, сделать какие-то выводы. Это хороший момент, прекрасная возможность взглянуть на ситуацию под другим углом. Кроме того, на сайте епархии говорится, что сестры и послушницы смогут выбрать любой монастырь Екатеринбургской митрополии для продолжения своего монашеского делания», — пояснил Николай Бабкин.

Нового монастыря не будет

Священнослужитель объяснил, что монах, когда поступает в обитель, находится в послушании у игумена или игуменьи. Переход в другой монастырь — это, по сути, не смена работы, а перевод человека церковным руководством на другое место служения. При этом Николай Бабкин отверг идею о создании изгнанными монахами нового монастыря.

«Монастырь просто так не основывается, он образуется вокруг какого-то лидера. Вот пример — Сергий Радонежский: он ушел в пустынь, вокруг него стали собираться его ученики, и так по благословению священноначалия возник монастырь. А когда кто-то с чем-то не согласен и пошел строить что-то свое, это уже не монастырь, а политическая организация. Это совсем не христианская история», — пояснил священник.

Он также отметил, что когда ситуация со Среднеуральским женским монастырем разрешится и обитель снова будет открыта, все его монахини в рамках церковного права смогут подать прошение о переводе обратно в свою обитель. При этом Николай Бабкин уточнил, что делать прогнозы о дельнейшей судьбе монастыря пока рано.