Приставы начали выселять жителей монастыря бывшего схиигумена Сергия

Насельникам Среднеуральского женского монастыря, который основал опальный экс-схиигумен Сергий, придется искать новое место жительства. Их начали выселять из обители. Об этом сообщил сайт ГУ ФССП по Свердловской области.

В ведомство поступил документ, выданный Верхнепышминским городским судом, «о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря, в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности». Суд постановил, что людям опасно находиться на территории этого монастыря.

«Осуществлен выезд по адресу, указанному в исполнительном документе, для осуществления исполнительных действий по решению суда», — сообщили в управлении. По данным ФССП, власти помогают жителям с переездом.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что всех насельников монастыря, которым некуда ехать, разместят в гостиницах и социальных учреждениях.

Утром 14 апреля силовики пошли на штурм обители. Двери в постройках на территории монастыря вскрыли болгарками. Экс-схиигумен Сергий сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.