IKEA сорвала последнюю распродажу. Так она показала неуважение к россиянам

Компания IKEA не смогла организовать громкую распродажу. Клиенты заказывали товары на миллионы рублей, но сбой в работе сайта помешал им совершать покупки. На этом провалы иностранной компании не закончились. Организация сначала предложила оставить заявки для администраторов, а потом и вовсе закрыла форму для обращений. Специалисты уверены, что это яркая демонстрация отношения к россиянам как к людям второго сорта.

Крах последней распродажи IKEA

IKEA провалила последнюю распродажу в России, которую так ждали покупатели. Сайт сети магазинов дал сбой. По одной из версий, он попросту не справился с количеством посетителей. В первый же день желающие закупиться не смогли оформить заказы в онлайн-магазине.

Тогда IKEA предложила оставить заявки для заказов на сайте, после чего с клиентами должны были связываться сотрудники. Правда, форма для заявок вскоре перестала работать, ее закрыли, а на сайте пояснили, что прием новых начнется позже.

Источник фото: ikea.com

Не так давно на сайте появилось сообщение, что работу онлайн-магазина наладят к 9 февраля. Cейчас этого сообщения уже нет. С чем был связан выбор именно этой даты, неизвестно.

Клиенты на последней распродаже были крайне активны — они пытались выкупить тонны товаров, несмотря на чек в миллионы рублей. Очевидно, самые предусмотрительные планировали закупиться впрок, а потом заработать на ушедшем бренде. Сети пришлось ввести даже ограничение на заказы — не более одной тонны, не больше чем на миллион рублей, не больше 70 штук одного товара. Это сделали из соображений удобства отправок, рассказал «360» маркетолог, кандидат экономических наук Игорь Качалов.

«Здесь прослеживаются логистические интересы. Представьте себе, условно, что кто-то заказал 20 шкафов. Как это отгрузить? Это уже не маленькой машиной, не „газелькой“ везти нужно, а нужно заказывать грузовичок. Вполне возможно, таких машин сейчас просто нет. С точки зрения логистики существуют разные решения для обслуживания розничного и оптового покупателя», — отметил Качалов.

«Люди второго сорта»

Проблемы с IKEA, которая уходит и никак не может уйти, демонстрируют наплевательское отношение к потребителям России. Об этом «360» рассказал политик, экономист, бизнесмен Евгений Змиев.

Это обнуляет ценность бренда по отношению к потребителям России. Процедуры, которые установлены <…> То мы уходим, то не уходим, то распродажу делаем, то ее открываем, то закрываем, то проблемы с сайтом, с заявками. Компания не думает о потребителях. Фактически ставит их в униженное дискриминирующее положение Евгений Змиев.

По словам Змиева, отношение к россиянам, как к людям второго сорта, ставит жирный крест на будущем IKEA в России. В любом случае компания позже захочет вернуться, о чем говорило и само руководство. Однако клиенты будут достаточно долго помнить такое отношение к себе.

«Свято место пусто не бывает. Явно кто-то его займет. А IKEA будет очень сложно вернуться, ведь это запомнят не только простые россияне, но и власти РФ, которые будут видеть, как бренд относится к их гражданам. <…> Думаю, компания предпримет серьезные меры, чтобы информация о произошедшем не распространилась по миру. <…> Конечно, они понимают, что это не плюс для бренда», — отметил Змиев.

Источник фото: РИА «Новости»

«Компания с фашистскими корнями поддерживает режим»

Уход с российского рынка, сопровождавшийся сбоем сайта, не является провалом IКЕА. По мнению Качалова, это сознательное политическое решение руководства.

Компания с фашистскими корнями поддерживает режим с фашистскими корнями. Все понятно, кто за белых, кто за красных, поэтому провала бренда нет. Это вообще не про бренд и не про бизнес Игорь Качалов.

IKEA придется извиняться

Решение IKEA повлияет в первую очередь на поставщиков и на десятки тысяч сотрудников организации, которые останутся без работы. По словам Качалова, уход IKEA прибавляет 100 тысяч безработных в России. И это, полагает он, и есть вероятная цель компании.

«Одна из основных целей — создать социальное давление, негативный фон и так далее», — отметил Качалов.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом он добавил, что когда-нибудь IKEA вернется на российский рынок — не в ближайшие годы. К этому времени, правда, уже будет новое поколение, которое пойдет покупать мебель.

«Она может вернуться, только если извинится за вызывающее политическое решение. Мне это трудно представить», — отметил Качалов.

Тем временем организации, которые вынуждены уйти из России из-за давления на родине и делают это аккуратно, без большого ущерба для поставщиков, работников и покупателей, смогут вернуться в страну на особых договоренностях. Об этом «360» напомнил маркетолог Николай Григорьев.