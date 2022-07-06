IKEA предложила оставлять заявки на товары. Но форма на сайте тоже перестала работать

Компания IKEA, которая пыталась провести большую распродажу перед окончательным уходом из России, так и не смогла решить проблему с работой сайта. Купить товары при этом можно только онлайн. Сегодня клиентам предложили оставлять заявки для оформления заказов на распродаже. Но этот вариант тоже быстро перестал функционировать.

Форму для сбора данных уже закрыли, уточнил «Коммерсант». Покупка на сайте по-прежнему остается невозможной.

Источник фото: ikea.com

«По техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно. Мы работаем над решением проблемы <…> Вы можете оставить заявку, и наши специалисты помогут вам оформить заказ», — говорится в сообщении на главной странице.

В середине июня IKEA объявила, что продаст заводы в России и сократит бизнес на территории РФ. Онлайн-распродажу для клиентов запустили 5 июля, но остановили в тот же день, потому что сайт компании рухнул. Ранее распродажу провели для сотрудников, ее сделали закрытой.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил оштрафовать IKEA за срыв распродажи.