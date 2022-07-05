Сбои в работе сайта IKEA начались почти сразу после начала распродажи. Покупатели ни при чем

После начала распродажи IKEA в работе сайта начались сбои. Пока в организации говорят о большой нагрузке и обещают скорое возвращение к бесперебойной работе сайта. Некоторые специалисты уверены, что дело не в покупателях, а во внутренней работе IKEA. Есть и те, кто не исключает вмешательства политических хакеров.

Сбой на сайте IKEA

Спустя всего пару минут после старта продаж на сайте IКЕА пользователи пожаловались на сбой в его работе. Покупатели начали публиковать скриншоты с сообщением об ошибке загрузки сайта в ночь на 5 июля. Это помешало россиянам зарегистрироваться или войти в уже существующий аккаунт и, как следствие, совершить покупки. На экране высвечивалось предложение обратиться в техподдержку.

Источник фото: ikea.com

Онлайн-распродажа так и не стала доступна для россиян в нормальном режиме. В организации сообщили о техническом сбое и попросили вернуться к странице позднее. При этом официально работу сайта в IKEA не комментировали.

«Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — заявляют на сайте.

Источник фото: ikea.com

По мнению депутата Госдумы Султана Хамзаева, IKEA должна заплатить за граничащий с нарушением прав потребителей срыв распродажи.

К сбою IKEA могут быть причастны хакеры

Вина за сбой в работе сайте IКЕА действительно может лежать на хакерах, в том числе на политически мотивированных. Правда, это может быть и банальный сбой в результате наплыва посетителей. Об этом «360» рассказал президент компании «Консорциум инфорус» Андрей Масалович.

«Другое дело, что опыт последних дней показывает, что любое событие в IT-сфере кто-то сразу начинает [записывать] в свой актив, то есть пиара вокруг этого больше, чем атак. Поэтому я ко всем таким сообщениям отношусь скептически. Для меня сейчас вероятность путей одинакова: политические хакеры, просто хакеры или „само сломалось“», — пояснил Масалович.

По его словам, любые системы, которые не опробовали в работе под нагрузкой, могут давать такие сбои. При этом крупные сети магазинов чаще всего действительно не проверяют свои сайты на таком уровне.

«Они все время работают под большой, достаточно ровной нагрузкой и считают, что они хорошо подготовлены. Когда происходит такой локальный пик, они часто ломаются. Так бывает. Восстанавливают такой сбой от получаса до двух дней. В среднем это за три-четыре часа лечится», — отметил Масалович.

Покупатели и хакеры не виноваты

Атак или «пожирания трафика» не было. Была обычная техническая проблема, уверен специалист по кибербезопасности, программист, блогер Сергей Вакулин.

«И сейчас она сохраняется, только уже в другом виде. <…> Это внутренняя техническая причина, которая никак не связана с ростом [потока людей]. Это никак не зависит от самих покупателей. Они не обрушили сайт в любом случае. Он работает, если бы покупатели обрушили сайт, он вообще ушел бы в ноль», — пояснил Вакулин.

При этом саму причину, как и время на ее устранение, он называть не стал. Ранее IKEA объявила о начале распродажи остатков товаров на своем сайте. Акция должна продлиться с 5 июля и до того момента, пока весь товар не распродадут. Свой выбор пользователи могут сделать только на сайте компании, так как приложение не работает.