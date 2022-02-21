Игра на панике. У сообщений об «угрозе атак» в России нашелся второй смысл

Американское посольство предупредило своих граждан о возможных атаках на ТЦ и метро в России. Им посоветовали приготовить план эвакуации. В нашем МИД таким новостям удивились, а российские политологи назвали подобные сообщения попыткой вызвать панические настроения.

Предупреждение посольства

На сайте посольства США появилось предупреждение о возможных атаках на торговые центры, станции метро и вокзалы, а также другие места массового скопления людей в крупных российских городах и в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной. При этом посольство сослалось на некие СМИ, которые якобы писали о возможных терактах.

Гражданам США в целях безопасности посоветовали следить за новостями в СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своем местоположении, следить за окружением вокруг и быть бдительными в местах, часто посещаемых туристами. Им также рекомендовали носить с собой удостоверением личности, включая американский паспорт с действующей российской визой, а также спланировать план эвакуации на всякий случай.

У многих новости о возможных терактах вызвали недоумение, поэтому пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц попытался разъяснить позицию США в беседе с РИА «Новости».

«В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне „минирований“ общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. У госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом. Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США четкую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения», — сказал он.

Впрочем, бывший посол США в России Майкл Макфол все равно в Тwittеr назвал такой метод подачи новостей странным. Он не мог припомнить ни одного подобного предупреждения за время своей работы, кроме случая, когда неподалеку от их места проживания проходила демонстрация, и людям посоветовали обходить эту зону.

Реакция России

В России данные новости вызвали недоумение. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, передавали ли США данные о возможных угрозах российским коллегам по партнерским каналам.

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» — написала она в Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обсудил это с РИА «Новости» и назвал происходящее необычной практикой со стороны дипмиссии.

«И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб. Мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были», — подчеркнул он.

А глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что США должны или представить доказательства о возможных атаках, или принести извинения.

«Если в США не предъявят очевидные доказательства такого рода намерений, то трудно считать их непричастными к возможным преступным проявлениям на территории России. Поскольку укрывательство преступников либо сведений, имеющих значение для предотвращения преступлений, является преступлением», — сказал он РИА «Новости».

Попытка давления

О том же «360» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Информация подобного рода передается по закрытым каналам между спецслужбами, а не так.

«У нас есть много положительных примеров взаимного обмена информацией со спецслужбами разных стран, в том числе и США, которые помогали раскрывать и даже предотвращать разные преступления, но это было по другому. Здесь же ничего кроме недоумения это не вызывает», — подчеркнул политик.

Очевидно, что эта информация была распространена не только с расчетом на граждан США, но и на жителей России, потому что Штаты хотели вызвать у людей паническое настроение, страх и истерию. При этом как отметил Швыткин, американцы косвенно приравняли украинских националистов к террористам, если допустили возможность совершения атак в России.

Этими новостями они просто пытаются усугубить положение внутри страны.

«Если бы информация имела продуктивный подход, то она была бы передана нашим спецслужбам, а так это несерьезно со стороны США», — заключил он.

Президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный назвал подобное поведение целенаправленной информационно-психологической атакой на руководство России. Да, вызвать панику среди населения — это тоже неплохо, но главная цель — это добиться реакции со стороны руководства страны.

«Это сообщение один из элементов попытки давить на руководство страны, а также в той или иной степени попытка дестабилизировать внутреннюю обстановку в России», — сказал Подлесный.

Американцы выложили эту информацию на сайте, надеясь, что СМИ это увидят и растиражируют, то есть новость распространится и дойдет до россиян тоже. В некотором смысле они оказались правы, поскольку информационные агентства подхватили ее. Как подчеркнул Подлесный, распространяя подобные новости, очень важно давать достойный отпор и не позволять другим государствам манипулировать общественно-политическим сознанием наших граждан.