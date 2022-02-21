Посольство США объяснило предупреждение для американцев об угрозе терактов в России

Предупреждение об угрозе терактов в России, которое опубликовало для американцев посольство США, было сделано «из соображений предосторожности» и в связи с ответственностью «за обеспечение граждан четкой оперативной информацией для их дальнейшего планирования путешествий». Об этом «Интерфаксу» рассказали в диппредставительстве.

Публикация появилась на сайте посольства 20 февраля. В ней со ссылкой на данные источников российских СМИ сообщалось об угрозе нападения на ТЦ, станции метро и другие места массового скопления людей в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а также в районах «повышенной напряженности» вдоль границы России с Украиной. Американцам рекомендовали следить за новостями, избегать скопления людей и иметь при себе паспорт США с действующей российской визой.

Официальный представитель МИД Захарова удивилась заявлению посольства США. Она задалась вопросом, передавали ли США такие данные российским коллегам по партнерским каналам и «если нет, то как это понимать».