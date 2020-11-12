Иеромонах Фотий назвал 90% современной музыки дрянью

Звезда шоу «Голос» иеромонах Фотий критически отнесся к современной музыке. Популярные композиции он назвал вредными для души и рассказал о собственных музыкальных предпочтениях.

Служитель церкви и певец, чьему триумфу на «Голосе» исполнилось пять лет, поделился музыкальными предпочтениями в беседе с РИА «Новости».

«И в современной музыке встречаются шедевры, будь там хоть на 90% — сплошная дрянь, не говоря уже о популярной музыке, что льется из каждого окна», — заметил Фотий.

Иеромонах добавил, что полезной для души считает классическую музыку. Слушать можно, по его мнению, духовные произведения, романсы и баллады, ретро — изменяющие настроение и облагораживающие слушателя композиции.

«Обратный эффект дает тяжелая и негативная музыка. Она нарушает внутреннюю гармонию, вселяет в человека агрессию», — подчеркнул священнослужитель.

Себя Фотий считает «меломаном в самом широком смысле» и слушает разную музыку — от классики до джаза.

«Я умею, как пчела, брать от всего понемножку», — раскрыл он секрет своих музыкальных предпочтений. Одним из любимых жанров иеромонах назвал киномузыку, некоторые шедевры которой «можно свободно слушать отдельно от видеоряда».