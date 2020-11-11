11 ноября 2020, 18:36
Иеромонах Фотий объяснил прекращение сотрудничества с Лепсом
Насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, иеромонах Фотий (Виталий Мочалов) рассказал, что перестал сотрудничать со своим наставником в шоу «Голос-4» Григорием Лепсом. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
По данным «Газеты.ru», иеромонах предположил, что Лепс не очень хочет с ним иметь дело, так как это может создать дополнительные проблемы. В данный момент они не общаются.
«Видимо, посчитал, что после проекта „Голос“ со мной будет тяжело вести переговоры, все мои перемещения придется согласовывать с церковью», — пояснил исполнитель.