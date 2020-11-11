Иеромонах Фотий объяснил прекращение сотрудничества с Лепсом

По данным «Газеты.ru», иеромонах предположил, что Лепс не очень хочет с ним иметь дело, так как это может создать дополнительные проблемы. В данный момент они не общаются.

«Видимо, посчитал, что после проекта „Голос“ со мной будет тяжело вести переговоры, все мои перемещения придется согласовывать с церковью», — пояснил исполнитель.