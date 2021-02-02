«Хомяки» на бирже. Как на россиян повлияет игра инвесторов-любителей с Reddit

«Тинькофф» решил закрыть короткие позиции по акциям двух компаний. На это в какой-то степени повлияла история инвесторов-любителей с Reddit. Они просто так лишают денег и профессионалов с Уолл-стрит, и неопытных «хомяков» — тех, кто на фоне новостей о росте цен на акции скупает все что можно, а потом ходит с пустыми карманами.

Российские банки настороже

«Тинькофф» намерен принудительно закрывать короткие позиции по бумагам, «разогретым» форумчанами Reddit по акциям компаний American Airlines и Bed Bath & Beyond. По информации Forbes, это коснется примерно тысячи клиентов.

«Любой брокер в любой момент может потребовать от клиента закрыть непокрытую позицию — это стандартная распространенная практика в таких ситуациях, направленная на то, чтобы максимально защитить интересы клиентов», — сообщили представители «Тинькофф».

Инициатива последовала после того, как котировки двух компаний в последние несколько недель активно разгоняются частными инвесторами с Reddit. Теми самыми, кто искусственно поднял цену акций магазина игровых аксессуаров GameStop.

Последуют ли примеру остальные российские банки? В пресс-службе Сбербанка ответили «360», что предоставляют доступ к некоторым ценным бумагам, например GameStop, но только квалифицированным инвесторам и только на внебиржевых торгах. Остальные вкладчики имеют доступ к иностранным акциям на Московской бирже. Ценные бумаги отобраны по ряду критериев, в том числе ликвидности.

К тому же всплеска интереса к спекулятивным операциям с использованием маржинального кредитования в настоящий момент мы не наблюдаем. В этой связи пока не собираемся принимать мер в этом отношении (закрывать короткие позиции тех или иных компаний — прим. ред.). Однако следим за развитием ситуации пресс-служба Сбербанка.

«360» отправил запросы в другие банки, но на момент выхода материала никто не ответил.

Пользователи Reddit координируются и скупают акции случайных компаний. Активность инвесторов приводит к резкому росту ценных бумаг. Сначала это случилось с умирающим GameStop, чьи акции взлетели в цене на 400%. А теперь реддиторы перешли на другие ценные бумаги.

В России бумаги American Airlines и Bed Bath & Beyond торгуются на Санкт-Петербургской бирже. С 1 февраля по акциям Bed Bath & Beyond повышен штраф за непоставку бумаг — от 10 до 400% годовых. По замыслу биржи, это должно замотивировать брокеров закрывать существующие короткие позиции и не открывать новые.

Риск для россиян

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов объяснил, как действия реддиторов повлияют на инвестиционный рынок в России.

Клиенты Reddit не торгуют на российской торговой площадке, и на российском рынке это не скажется никак. А вот на российских инвесторах, которые торгуют на американских рынках, то есть биржи в Нью-Йорке и так далее, где как раз клиенты Reddit осуществляют свои манипуляции, это может сказаться Антон Шабанов.

Шабанов объяснил, что если инвестор ставит на рост какого-либо актива, а реддиторы начинают обрушать стоимость, люди могут потерять не просто какую-то часть, но и вообще все, что проинвестировали. То же происходит, если инвестор верит в падение стоимости, а пользователи повышают котировки.

Чтобы обезопасить клиентов, «Тинькофф» решил закрывать такие позиции. Другие брокеры пока не объявили о подобных действиях. Шабанов предположил, что пока ничего предпринимать они не собираются.

По его словам, если человек грамотно относится к планированию своих инвестиций и понимает риски, которые присущи таким коротким позициям, он не будет ставить на них все деньги. Проще, лучше и приятнее будет в казино сходить, считает Шабанов.

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Американские бумаги

Директор и управляющий ABTrust Алексей Бачеров объяснил, что если торги идут по американским бумагам, то российский рынок от этого не пострадает. А если акции котируются на Московской бирже, то все делается в рамках российского законодательства. То есть брокер сам вправе определять, какие бумаги будет предоставлять в шорт-лист, а какие нет.

Бачеров добавил, что в этом случае почти ничего не может произойти, чтобы повлиять на рынок в целом. Отдельные эмитенты попадают в шорт-лист, уходят из него. Это обычная практика.

«Американское законодательство сильно отличается от российского. В российском шорт по ценным бумагам разрешен только по тем, которыми владеют клиенты брокера. В Америке это необязательно правило», — сказал Бачеров.

Опрокинуть «хомяков»

Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко отметил, что на биржевом рынке есть понятие Pump & Dump. Это означает «накачать и сбросить». Проще говоря, это повышение курса на рынке ценных бумаг или других активов, чтобы потом его сбросить.

Сильный рост цены акций GameStop — показательный пример для людей, которые не подготовлены и не разбираются в инвестициях. Подобные ситуации создаются искусственно, в том числе с помощью медийных ресурсов. Из-за этого компания начинает скупать свои собственные акции, их становится меньше. Бумаги искусственно начинают дорожать, люди их скупают. Потом, когда акции стоят очень дорого, компания сама продает бумаги по высокой цене.

«Это делается для того, чтобы новичков опрокинуть на деньги. Таких людей, новичков, сейчас называют „хомяками“ на бирже. Они хотят быстро набрать много за щеки денег и уйти с рынка. Профессионалы это понимают и используют такие методики, которые позволяют забирать деньги инвесторов. Откуда прибыль? Это чьи-то убытки», — подчеркнул Зайченко.

Эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский посоветовал быть расчетливей и быстрее. Ведь есть шанс потерять деньги, если инвестор слишком поздно зайдет на рынок. Почитайте, как правильно себя настроить на торговлю и не проиграть последние деньги.