Легкие деньги оказались тяжелой работой. Экономисты дали советы инвесторам-новичкам
Президент России Владимир Путин попросил представителей банковского сектора сделать все, чтобы не допустить потери сбережений граждан, которые вкладываются в ценные бумаги.
«Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков», — обратился к представителям банков российский лидер.
Правила рынка
Чтобы зарабатывать на бирже, нужно иметь большой опыт в использовании сложных инструментов с большими рисками. Легкого заработка ждать не стоит. Об этом «360» рассказал специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.
«Нужно быть финансово образованным, самостоятельно вникать во все специфики макро- и микроэкономических нюансов, изучать фондовый рынок. Не обольщаться на легкие наживы, чтобы жадность не двигала людьми. Это тяжелая работа, которая требует много усилий и навыков», — отметил он.
Все неопытные инвесторы с приходом на рынок начинают со своего депозита. Это часть средств, которой трейдер готов рискнуть, вложив в ценные бумаги. Потерять больше вложенного нельзя. Это сокращает риски полной потери всех накоплений.
Если трейдер хочет заработать больше, то он идет заниматься деривативами. Это сложные финансовые инструменты фьючерсного и опционного рынков. Но без знаний законов и правил рынка можно потерять весь свой капитал.
«Это самый рисковый, но и самый высокодоходный рынок, который требует огромного внимания и профессиональных знаний», — подчеркнул Вячеслав Зайченко.
Фьючерсы — это долгосрочный контракт на определенный отрезок времени. Стороны договариваются о покупке или продаже акций по фиксированной цене через определенный период времени. По достижении срока истечения контракта деньги обмениваются на акции. Нужно учитывать, что курс акций нестабилен и ценные бумаги могут вырасти в цене или упасть. Но условия фьючерсной сделки не пересматриваются.
Опцион похож на фьючерс, но с одним отличием: владелец акций заранее платит небольшую сумму, оставляя за собой право передумать продавать акции. Выплаченные деньги — это обеспечение риска покупателя акций. Когда срок контракта истечет, покупатель обязан выкупить акции по цене, указанной в договоре, вне зависимости от того, подорожали они или нет.
В каждой из этих сделок есть риск, который требует определенных знаний. Но он оправдывается высоким доходом. Вячеслав Зайченко отметил, что научиться этим правилам можно, но потребуются большие усердие, желание и мотивация.
Советы начинающим трейдерам
Начинающим трейдерам лучше минимизировать свои риски и использовать для вкладов только проверенные инструменты, отметил финансовый аналитик компании «Калита-Капитал» Дмитрий Голубовский. Он пояснил, что неопытный инвестор очень подвержен манипуляциям и вере в то, что купленный им актив обязательно будет расти.
«Очень показательно поведение таких людей на рынке криптовалют, которые в разы взлетают и падают. Это поведение непрофессионалов. Если человек не самонадеянный, он приходит на рынок и ищет умного финансового советника, который будет действовать в его интересах, составит ему портфель ценных бумаг с учетом рисков», — рассказал эксперт.
Дмитрий Голубовский пояснил, что советник обязательно учтет психологический фактор будущего трейдера. Немногие могут пережить резкое падение рынка, когда 20% накоплений теряются. Стабильности на рынке ценных бумаг нет, особенно когда речь идет об акциях.
При выборе советника главное не нарваться на нечестного брокера, чья задача — продать продукт своей компании клиенту за процент. Он может обещать уже готовый портфель с ценными бумагами с доходностью выше депозита, но при разборе выяснится, что 5% годовых покупатель отдаст этой компании.
«Для начинающего инвестора правило очень простое: получить доход больше, чем депозит. Поэтому лучше выбирать облигации крупных российских компаний, лучше — аффилированных с государством: Сбербанк, РЖД и так далее. Они не обанкротятся. По ним можно получить доходность 6−7% годовых, что больше, чем ставка по депозитам», — рассказал Дмитрий Голубовский.
Эксперт пояснил, что в отличие от акций облигации — это долгосрочные ценные бумаги, поэтому нужно тщательно выбирать компанию и рассчитывать на срок от пяти лет и более. Доходность акций выше, но они имеют обыкновение падать в два раза и более.
«У вас сердце не выдержит, когда ваши сбережения сократятся в два раза. Вас будут успокаивать, что все отрастет. Обычно, правда, отрастает. Но в промежутке вы окажетесь в реанимации», — пояснил Дмитрий Голубовский.
Эксперт отметил, что для трейдера без опыта выход на биржу должен быть связан с желанием не заработать, а сберечь свои накопления от инфляции. Но часто начинающие инвесторы видят, как рынок растет, и тут появляется жадность. Тогда они пытаются обыграть рынок, а в результате могут потерять все.
«Уоррен Баффетт, признанный гений долгосрочного инвестирования, всем советует очень простую вещь: не пытайтесь обыграть рынок, если вы хотите просто сберечь свои деньги», — рассказал эксперт.
Уже немного набравшись опыта, можно разнообразить свой портфель и вложить часть средств в паевой инвестиционный фонд, в структуре которого лежит индекс Московской биржи.
«Я бы советовал покупать 50 на 50, если вы хотите повысить свою доходность. Половина — надежные облигации, остальное — в паевой инвестиционный фонд с индексом Московской биржи. Когда вы видите, что у вас рынок вырос, вы продаете акции, покупаете облигации. Когда вы видите, что рынок упал, продаете облигации, покупаете акции. Так размеренно, один раз в квартал, балансируя свой портфель, вы можете заработать до 10−15% годовых», — подытожил эксперт.
Наплыв инвесторов
В 2020 году брокерские счета на Московской бирже открыли пять миллионов человек. Это стало самым массовым наплывом инвесторов за все предыдущие годы вместе взятые. Это привело к существенному увеличению активности всех участников рынка. Объем торгов акциями достиг 23,9 миллиона рублей, что стало рекордом за всю историю биржи. На долю частных инвесторов пришлось 40,6% от всех сделок.
По инициативе ЦБ летом 2020 года Госдума приняла законопроект, разделивший инвесторов на две категории: квалифицированных и неквалифицированных. Для последних на бирже введут ряд ограничений. Сам документ должен вступить в силу в 2023 году, но тут начался наплыв начинающих инвесторов.
Сначала Центробанк предложил ввести с 2022 года специальное тестирование для начинающих инвесторов на умение пользоваться сложными финансовыми инструментами. Регулятор отмечал, что это позволит исключить риски, когда трейдеру продают ценные бумаги с ложной информацией о гарантированном доходе.
Пройти тест инвестор сможет один раз. Если сдать его удачно, то трейдер получит доступ к иностранным ценным бумагам со сложной структурой. В случае провала трейдер может рискнуть на сумму до 100 тысяч рублей путем вложения в сложный инструмент.
В конце декабря Центробанк предложил внести в уже принятый закон поправки, по которым начинающих трейдеров не допускали к сложным финансовым инструментам, до конца 2022 года. Это вызвало серьезный протест участников рынка. В ходе диалога регулятор смягчил свои требования.
По данным «Коммерсанта», срок запрета сократили до 1 октября 2021 года. До этого времени неквалифицированные инвесторы на смогут проводить сделки со срочными биржевыми инструментами, сделки с ценными бумагами из третьего списка и с иностранными ценными бумагами. Также Центробанк оставил за собой право полностью остановить финансовые операции трейдеров, которые нарушат эти правила. Документ находится на стадии обсуждения.