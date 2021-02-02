Легкие деньги оказались тяжелой работой. Экономисты дали советы инвесторам-новичкам

Сравнимые с инфляцией проценты по депозитным вкладам заставили россиян искать новый способ сберечь или приумножить свои накопления. Многие выбрали биржу, пополнив списки начинающих инвесторов. У этого рынка свои правила, поэтому для начинающих трейдеров риски потерять все очень велики.

Президент России Владимир Путин попросил представителей банковского сектора сделать все, чтобы не допустить потери сбережений граждан, которые вкладываются в ценные бумаги.

«Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков», — обратился к представителям банков российский лидер.

Правила рынка

Чтобы зарабатывать на бирже, нужно иметь большой опыт в использовании сложных инструментов с большими рисками. Легкого заработка ждать не стоит. Об этом «360» рассказал специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.

«Нужно быть финансово образованным, самостоятельно вникать во все специфики макро- и микроэкономических нюансов, изучать фондовый рынок. Не обольщаться на легкие наживы, чтобы жадность не двигала людьми. Это тяжелая работа, которая требует много усилий и навыков», — отметил он.

Все неопытные инвесторы с приходом на рынок начинают со своего депозита. Это часть средств, которой трейдер готов рискнуть, вложив в ценные бумаги. Потерять больше вложенного нельзя. Это сокращает риски полной потери всех накоплений.

Если трейдер хочет заработать больше, то он идет заниматься деривативами. Это сложные финансовые инструменты фьючерсного и опционного рынков. Но без знаний законов и правил рынка можно потерять весь свой капитал.

«Это самый рисковый, но и самый высокодоходный рынок, который требует огромного внимания и профессиональных знаний», — подчеркнул Вячеслав Зайченко.

Фьючерсы — это долгосрочный контракт на определенный отрезок времени. Стороны договариваются о покупке или продаже акций по фиксированной цене через определенный период времени. По достижении срока истечения контракта деньги обмениваются на акции. Нужно учитывать, что курс акций нестабилен и ценные бумаги могут вырасти в цене или упасть. Но условия фьючерсной сделки не пересматриваются.

Опцион похож на фьючерс, но с одним отличием: владелец акций заранее платит небольшую сумму, оставляя за собой право передумать продавать акции. Выплаченные деньги — это обеспечение риска покупателя акций. Когда срок контракта истечет, покупатель обязан выкупить акции по цене, указанной в договоре, вне зависимости от того, подорожали они или нет.

В каждой из этих сделок есть риск, который требует определенных знаний. Но он оправдывается высоким доходом. Вячеслав Зайченко отметил, что научиться этим правилам можно, но потребуются большие усердие, желание и мотивация.

Советы начинающим трейдерам

Начинающим трейдерам лучше минимизировать свои риски и использовать для вкладов только проверенные инструменты, отметил финансовый аналитик компании «Калита-Капитал» Дмитрий Голубовский. Он пояснил, что неопытный инвестор очень подвержен манипуляциям и вере в то, что купленный им актив обязательно будет расти.

«Очень показательно поведение таких людей на рынке криптовалют, которые в разы взлетают и падают. Это поведение непрофессионалов. Если человек не самонадеянный, он приходит на рынок и ищет умного финансового советника, который будет действовать в его интересах, составит ему портфель ценных бумаг с учетом рисков», — рассказал эксперт.

Дмитрий Голубовский пояснил, что советник обязательно учтет психологический фактор будущего трейдера. Немногие могут пережить резкое падение рынка, когда 20% накоплений теряются. Стабильности на рынке ценных бумаг нет, особенно когда речь идет об акциях.

При выборе советника главное не нарваться на нечестного брокера, чья задача — продать продукт своей компании клиенту за процент. Он может обещать уже готовый портфель с ценными бумагами с доходностью выше депозита, но при разборе выяснится, что 5% годовых покупатель отдаст этой компании.

«Для начинающего инвестора правило очень простое: получить доход больше, чем депозит. Поэтому лучше выбирать облигации крупных российских компаний, лучше — аффилированных с государством: Сбербанк, РЖД и так далее. Они не обанкротятся. По ним можно получить доходность 6−7% годовых, что больше, чем ставка по депозитам», — рассказал Дмитрий Голубовский.

Эксперт пояснил, что в отличие от акций облигации — это долгосрочные ценные бумаги, поэтому нужно тщательно выбирать компанию и рассчитывать на срок от пяти лет и более. Доходность акций выше, но они имеют обыкновение падать в два раза и более.

«У вас сердце не выдержит, когда ваши сбережения сократятся в два раза. Вас будут успокаивать, что все отрастет. Обычно, правда, отрастает. Но в промежутке вы окажетесь в реанимации», — пояснил Дмитрий Голубовский.

Эксперт отметил, что для трейдера без опыта выход на биржу должен быть связан с желанием не заработать, а сберечь свои накопления от инфляции. Но часто начинающие инвесторы видят, как рынок растет, и тут появляется жадность. Тогда они пытаются обыграть рынок, а в результате могут потерять все.

«Уоррен Баффетт, признанный гений долгосрочного инвестирования, всем советует очень простую вещь: не пытайтесь обыграть рынок, если вы хотите просто сберечь свои деньги», — рассказал эксперт.

Уже немного набравшись опыта, можно разнообразить свой портфель и вложить часть средств в паевой инвестиционный фонд, в структуре которого лежит индекс Московской биржи.

«Я бы советовал покупать 50 на 50, если вы хотите повысить свою доходность. Половина — надежные облигации, остальное — в паевой инвестиционный фонд с индексом Московской биржи. Когда вы видите, что у вас рынок вырос, вы продаете акции, покупаете облигации. Когда вы видите, что рынок упал, продаете облигации, покупаете акции. Так размеренно, один раз в квартал, балансируя свой портфель, вы можете заработать до 10−15% годовых», — подытожил эксперт.

Наплыв инвесторов

В 2020 году брокерские счета на Московской бирже открыли пять миллионов человек. Это стало самым массовым наплывом инвесторов за все предыдущие годы вместе взятые. Это привело к существенному увеличению активности всех участников рынка. Объем торгов акциями достиг 23,9 миллиона рублей, что стало рекордом за всю историю биржи. На долю частных инвесторов пришлось 40,6% от всех сделок.

По инициативе ЦБ летом 2020 года Госдума приняла законопроект, разделивший инвесторов на две категории: квалифицированных и неквалифицированных. Для последних на бирже введут ряд ограничений. Сам документ должен вступить в силу в 2023 году, но тут начался наплыв начинающих инвесторов.

Сначала Центробанк предложил ввести с 2022 года специальное тестирование для начинающих инвесторов на умение пользоваться сложными финансовыми инструментами. Регулятор отмечал, что это позволит исключить риски, когда трейдеру продают ценные бумаги с ложной информацией о гарантированном доходе.

Пройти тест инвестор сможет один раз. Если сдать его удачно, то трейдер получит доступ к иностранным ценным бумагам со сложной структурой. В случае провала трейдер может рискнуть на сумму до 100 тысяч рублей путем вложения в сложный инструмент.

В конце декабря Центробанк предложил внести в уже принятый закон поправки, по которым начинающих трейдеров не допускали к сложным финансовым инструментам, до конца 2022 года. Это вызвало серьезный протест участников рынка. В ходе диалога регулятор смягчил свои требования.

По данным «Коммерсанта», срок запрета сократили до 1 октября 2021 года. До этого времени неквалифицированные инвесторы на смогут проводить сделки со срочными биржевыми инструментами, сделки с ценными бумагами из третьего списка и с иностранными ценными бумагами. Также Центробанк оставил за собой право полностью остановить финансовые операции трейдеров, которые нарушат эти правила. Документ находится на стадии обсуждения.