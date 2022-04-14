Кафе и рестораны в Лондоне начали включать в счет для клиентов отчисления в пользу Украины. Желающим перекусить не дома теперь нужно отстегнуть денег на благотворительность.

Это добровольно-принудительно?

Об одном из таких случаев добровольно-принудительной помощи рассказала в своем Telegram журналистка Наиля Аскер-Заде. По ее словам, счет с такой строчкой получила ее подруга в Лондоне.

«Причем, конкретно это кафе австралийское. Получается, хочешь кофе с панкейками, будь любезен раскошелиться на „благотворительный налог“», — написала Аскер-Заде.

Источник фото: t.me/nailyaaskerzade

Судя по счету, кафе, в котором обедала подруга журналистки, присоединилось к кампании Cook for Ukraine. Инициаторами ее запуска в Лондоне стали уроженка Украины Оля Геркулес, россиянка Алисса Тимошкина и полячка Зуза Зак, написала The Guardian. Пожертвования, собранные в рамках кампании, собираются передать в UNICEF UK.

По информации ТimеOut, кампанию поддержали более 140 лондонских ресторанов и баров, добавляя к счетам посетителей 1, 2 или 5 фунтов стерлингов. Помимо включения в счет «благотворительного налога» лондонские заведения добавили в меню украинские блюда или несколько изменили свои привычные позиции. Так появился, например, зеленый борщ-удон в Koya. А в заведениях Big Mamma Group стали подавать брускетту с чесноком и салом.

В соцсетях в комментариях к постам с хэштегом #CookforUkraine появляются и своеобразные просьбы начать, например, делать коктейли на «украинской водке». Все, конечно, ради поддержки. Чего только ради нее не сделаешь.

Гонения на русскую кухню

В то же время заведения русской кухни, наоборот, столкнулись с шеймингом, их владельцы жаловались, что получали угрозы. Антироссийскую атаку, в частности устроили на ресторан Birch and Bear. Ей владеют выходцы из Молдавии.

Один из них Марин Гобджил сообщил порталу MyLondon, что ее бизнес пострадал из-за шквала негативных отзывов, которые оставляют пользователи в Сети. При этом многие даже не бывали в ресторане, а просто решили, что раз Молдавия входила в СССР, то в заведении подают русскую кухню.

В Глазго закрыли «единственный по-настоящему аутентичный русский ресторан в Шотландии» Cossachok. По данным Glasgow World, его тоже засыпали негативными отзывами, написала «Газета.Ru».

В Нью-Йоке владелица ресторана «Света» получала угрозы и оскорбления от пользователей, настроенных против России. По словам Светланы Савчиц, которой принадлежит заведение, ей шлют электронные письма с требованиями, чтобы она «валила домой». Причем в Штаты Савчиц иммигрировала как раз с Украины. Хозяйка «Русского самовара» Влада фон Шац сообщала, что люди пинают ногами двери в ее ресторан, звонят по телефону и обзывают сотрудников нацистами. И это не единственные случаи агрессии.

На фоне этого посольство РФ в США даже создало горячую линию для россиян, которые подверглись оскорблениям, насилию и другим формам преследования.