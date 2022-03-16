Горячую линию создали в США для подвергающихся нападкам россиян

Посольство России в США создало «горячую линию» для россиян, которые подверглись нападкам в Штатах.

Посольство создало специальный канал связи «в связи с участившимися случаями дискриминации русскоязычных граждан по национальному, языковому, культурному, религиозному и иным признакам на фоне конфликта на Украине», сказано в сообщении диппредставительства в Telegram.

Россияне, которые подвергаются оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью, могут обратиться по специальному телефонному номеру (202) 412-92-28 или через электронную почту на адрес usemb_hotline@inbox.ru. Посольство просит оставлять контактные данные при обращении.

До этого российское посольство в США отреагировало на новость телеканала Fox Business о подключении американскими чиновниками блогеров к кампании «по возложению вины за топливный кризис в США на российское руководство». Как отметили в диппредставительстве, эта новость подтверждает стремление Вашингтона зарабатывать политические очки за счет русофобии.