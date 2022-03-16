Владельцы «русского» общепита в Нью-Йорке пожаловались на угрозы и оскорбления

Владелица ресторана «Света» в Нью-Йорке начала получать угрозы и оскорбления от пользователей, настроенных против России. По словам Светланы Савчиц, которой принадлежит заведение, агрессивные пользователи шлют ей электронные письма с требованиями, чтобы она «валила домой».

Савчиц 64 года. В США она иммигрировала с Украины в 1993 году. На Манхэттене женщина открыла ресторан русской кухни. Он пользовался большим успехом. Но из-за давления Савчиц изменила меню и стала подавать блюда восточноевропейской кухни, написала kp.ru.

По ее словам, с таким же агрессивным отношением столкнулись владельцы и других «русских» точек общепита в городе. Хозяйка «Русского самовара» Влада фон Шац пожаловалась, что люди пинают ногами двери в ее ресторан, звонят по телефону и называют сотрудников нацистами.

Владелица ресторана русской кухни «Царевна» Мария Долинская рассказала, что ей тоже поступают звонки с угрозами. Хозяин пельменной Yeah!. Рафаэль Ньето стал мишенью для троллей, которые начали оставлять в комментариях к путеводителям в Сети оскорбительные комментарии. «Грустно, что люди пишут, даже не попробовав наших пельменей», — сказал Ньето.

Ранее посольство РФ в США создало горячую линию для россиян, которые подверглись нападкам в Штатах. Людям, которые подвергаются оскорблениям, насилию и другим формам преследования, посоветовали обращаться по номеру (202) 412-92-28 или через электронную почту на адрес usemb_hotline@inbox.ru.