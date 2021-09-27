Ларису Гузееву госпитализировали в тяжелом состоянии

Телеведущую и актрису Ларису Гузееву на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке и госпитализировали. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат, но она находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили источники сайта kp.ru. Гузеева сейчас находится в палате, ее состояние оценивается как стабильное. Собеседник издания утверждает, что у нее сильный стресс, и врачи дали ей успокоительное. Диагноз телеведущей пока не определен.

Два дня назад Лариса Гузеева выложила в Instаgrаm фото из Крыма. Она поправляла здоровье в клинике, так как опять «на стрессе и набрала вес». Между процедурами она купалась в море.

«Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю», — написала телеведущая.

Ранее Гузеева рассказывала, что на 16-летие подарила сыну и дочери поход в стриптиз. Она подчеркнула, что после шоу ее дети не стали развратниками или асоциальным людьми.