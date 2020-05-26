В Екатеринбурге 170 человек заразились COVID-19 на складе «Красного и Белого». Сети может грозить закрытие?

В Екатеринбурге на соучредителя сети магазинов «Красное и Белое» подали в суд из-за нарушения правил работы во время пандемии. На складе сети 170 человек заразились коронавирусом. «360» узнал, какие санкции ждут алкомаркет и может ли он навсегда уйти из Свердловской области.

Штраф или приостановка работы

28 мая в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга рассмотрят дело об административном правонарушении логистической компании «Абсолют». Она, сообщал губернатор Евгений Куйвашев, развозит товар по всем 632 магазинам сети «Красное и Белое» («КиБ») в регионе. С 5 по 19 мая коронавирусом заболели 170 из 870 ее сотрудников. Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения в деятельности компании во время пандемии коронавируса.

В частности, на предприятии оказалось недостаточно бактерицидных ламп, средств индивидуальной защиты, на входе работникам не измеряли температуру. А к работе допускали тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Что и стало поводом для обращения ведомства в суд.

«Роспотребнадзор просит привлечь ООО „Абсолют“ к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП за нарушение санитарных норм и просит приостановить деятельность предприятия», — рассказала «360» начальник отдела суда по взаимодействию со СМИ Ирина Седяева.

За это нарушение руководство могут оштрафовать на 50-100 тысяч рублей, а предприятие — на 200-500 тысяч рублей или приостановить его работу на 90 суток.

Уголовное дело

Однако логистической компании «Красного и Белого» может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. Прокуратура, сообщила «360» старший помощник прокурора по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова, установила, что на складе не соблюдали санитарно-эпидемические требования.

«Хотелось бы уточнить, что в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга были отправлены материалы административного дела в отношении юридического лица, которое осуществляет оптовую деятельность в Екатеринбурге, а не в отношении соучредителя сети магазинов», — заявили «360» в пресс-службе «Красного и Белого».

Теперь ведомство может возбудить дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание». Максимальное наказание для виновных — два года колонии.

Сеть лишат лицензии?

По словам главы региона, некоторые сотрудники не были оформлены официально. После поднятой шумихи «200 человек просто попрятались, их не смогли найти по месту регистрации».

«Проверка показала, что многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ, на складе, где работают более 800 человек, было всего два термометра, то есть организовать регулярное измерение температуры было просто невозможно», — пояснил губернатор Евгений Куйвашев.

В самих магазинах «Красного и Белого», добавил глава региона, тоже фиксировались проблемы: толпы людей, несоблюдение дистанции, покупателей впускают без масок. Еще 12 мая управление Роспотребнадзора сообщало, что в торговой точке на Ракетной улице продавцам не хватало масок, отсутствовал термометр, хотя заполненные температурные журналы были.

«На сегодняшнем совещании руководитель бизнеса заверил меня, что „Красное и Белое“ готово идти на контакт и сделать все возможное для противодействия дальнейшему распространению вируса. Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети — если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия», — подчеркнул Куйвашев.

Директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал «360», что конкуренты будут счастливы, если хотя бы в одном населенном пункте магазин этой сети закроется, так как в «Красном и Белом» цены традиционно ниже, чем в других торговых точках.

Тем не менее Дробиз уверен, что ни лишение лицензии, ни тем более закрытие «Красному и Белому» не грозит. Более того, наличие нарушений при таких масштабах сети кажется Дробизу неизбежным.

«Наверное, сейчас им нервы помотают, но все равно они будут работать через какой-то период. Компания получит определенный убыток, но не критичный», — заключил он.