Партнера сети «Красное и Белое» попросили наказать за вспышку коронавируса

По данным суда, Роспотребнадзор после массового заражения людей провел проверку, в ходе которой выяснилось, что руководители предприятия как следует не запаслись масками и прочими средствами индивидуальной защиты. В помещении складов не было бактерицидных ламп, людям перед сменой не мерили температуру, а к работе допускали сотрудников с симптомами ОРВИ и тех, кто контактировал с зараженными коронавирусной инфекцией.

В соответствии с частью второй статьи КоАП России «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» Роспотребнадзор потребовал привлечь руководство «Абсолюта» к ответственности и приостановить деятельность компании.

На прошлой неделе власти Свердловской области приняли решение продлить период ограничений из-за массовой вспышки коронавируса у сотрудников «Абсолюта». Всего выявили 136 случаев COVID-19. Руководство компании приняло решение закрыть склады, однако магазины «Красное и Белое» продолжают работать.