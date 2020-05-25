    25 мая 2020, 13:01

    Партнера сети «Красное и Белое» попросили наказать за вспышку коронавируса

    Андрей Иванов

    Работники торговой сети «Красное и Белое» массово заразились коронавирусом в Екатеринбурге. Роспотребнадзор подал в суд на логистическую компанию ООО «Абсолют», которая сотрудничает с сетью. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
    Партнера сети «Красное и Белое» попросили наказать за вспышку коронавируса

    По данным суда, Роспотребнадзор после массового заражения людей провел проверку, в ходе которой выяснилось, что руководители предприятия как следует не запаслись масками и прочими средствами индивидуальной защиты. В помещении складов не было бактерицидных ламп, людям перед сменой не мерили температуру, а к работе допускали сотрудников с симптомами ОРВИ и тех, кто контактировал с зараженными коронавирусной инфекцией.

    В соответствии с частью второй статьи КоАП России «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» Роспотребнадзор потребовал привлечь руководство «Абсолюта» к ответственности и приостановить деятельность компании.

    На прошлой неделе власти Свердловской области приняли решение продлить период ограничений из-за массовой вспышки коронавируса у сотрудников «Абсолюта». Всего выявили 136 случаев COVID-19. Руководство компании приняло решение закрыть склады, однако магазины «Красное и Белое» продолжают работать.