Прокуратура нашла нарушения на складе «Красного и Белого» в Екатеринбурге

Вспышка заболеваний COVID-19 произошла среди сотрудников сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге. Прокуратура проверила склад, где нашла нарушения санитарных норм.

«По результатам прокурорской проверки зафиксировано, что <…> на предприятии не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — привело РИА «Новости» сообщение прокуратуры Железнодорожного района Екатеринбурга.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что правила были установлены в рамках дополнительных мер борьбы с распространением коронавируса. Всего на складе работают 870 человек, из которых 170 заболели COVID-19 с 5 по 19 мая.

Теперь разбираться в ситуации будут органы предварительного следствия. Правоохранителям отдали материалы проверки, которые будут рассматривать по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».

Ранее Роспотребнадзор подал в суд на логистическую компанию ООО «Абсолют». Организация сотрудничает с торговой сетью «Красное и Белое» в Екатеринбурге. Причиной иска стало массовое заражение сотрудников компании коронавирусной инфекцией. После вспышки заболеваний в Свердловской области до 1 июня продлили режим повышенной готовности. Всего в регионе выявлено 3983 случая заболевания COVID-19.