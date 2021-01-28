«Грязный» способ проверки людей на коронавирусную инфекцию оказался не таким бессмысленным, как могло показаться. В Китае начали выявлять COVID-19 ректальным мазком, утверждая, что такой метод дает более точный результат.

«Грязный» тест

Наряду с мазком из рта и носоглотки китайские медики начали использовать ректальный мазок для тестирования людей на коронавирусную инфекцию. По словам заведующего отделением респираторных и инфекционных заболеваний больницы Юань в Пекине Ли Тунцзэн, этот метод позволяет повысить точность исследования. Он добавил, что образцы коронавируса сохраняются в прямой кишке и выделениях гораздо дольше, чем в верхних дыхательных путях.

Еще одно преимущество ректального мазка — возможность выявить COVID-19 у пациента менее, чем за три дня. При взятии теста из рта и носоглотки такого быстрого результата не будет.

Тунцзэн отметил, что ректальный способ не так удобен по сравнению с другими видами ПЦР-тестов (которых в Подмосковье сделали уже более пяти миллионов). По этой причине он будет применять только для тестирования ключевых групп в точках централизованного карантина.

Актуальным в Китае ректальный тест стал после случая в пекинской школе. Там один из учеников заразился коронавирусной инфекцией, из-за чего всем детям нужно было пройти тестирование. У школьников брали мазок изо рта, носоглотки, анализ крови на антитела и ректальный мазок.

Точнее привычного

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн напомнил «360», что в США следят за эпидемией в частности исследуя содержимое сточных вод. Медики заметили, что при повышении количества больных в сточной воде обнаруживается генетический материал коронавируса.

По мнению Альтштейна, это может быть неплохим методом обнаружения COVID-19, но чтобы сказать точно, нужно больше времени посвятить его изучению. Специалист добавил, что факт размножения вируса и кишечнике и выделения с фекалиями известен.

Но необходимости делать ректальный тест повсеместно всем потенциальным зараженным нет.

Я не уверен, что так уж это нужно. Нужно смотреть данные, дает ли этот тест какое-то преимущество. Если дает существенное, то почему нет. Но это гораздо менее удобно. Если разница небольшая, то можно идти тем путем, которым мы идем Анатолий Альтштейн.

Не исключено, что этот метод обнаружения COVID-19 придет в Россию. Но это произойдет только в случае, если изучение этого способа покажет его результативность и эффективность.

Неуловимый вирус

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с «360» отметил, что у людей по-разному развивается коронавирусная инфекция в организме. Некоторые делают ПЦР-тест, и он показывает отрицательный результат. Другие сдают тест на антигены и тоже получают заключение «здоров». Тем более, что тест на антигены менее чувствительный.

При этом вирус может мозаично распределяться в носоглотке, и во время взятия привычного мазка можно не задеть так сказать зараженные участки. Ректальный тест отличается тем, что он точно определяет наличие недуга.

Это более точный метод, потому что вирус устроен так, что он находится не во всех частях носоглотки. <…> В некотором проценте случаев заболевание развивается в кишечнике и в верхних дыхательных путях его практически нет. При обеих формах он надежно определяется в содержимом кишечника — либо он там развивается, либо сливается туда из носоглотки Максим Скулачев.

Скулачев отметил, что есть исследование, в котором говорится об исследовании в Китае сточных вод около домов потенциальных зараженных. Так медики определяли, есть ли в помещении носитель COVID-19.

Новых данных о вирусе, по мнению Скулачева, такой вид тестирования дать не может. Возможно, это и не нужно, ведь главное найти и спасти зараженного.

Китайский «грязный» тест Скулачев назвал эффективным. Особенно хорошо он себя показывает, если COVID-19 у человека протекает в бессимптомной форме. Даже если пациент чувствует себя хорошо, то не исключено, что определенные процессы, связанные с вирусом, происходят у него в желудочно-кишечном тракте.

Собеседник «360» добавил, что в силу особенностей забора образцов такой метод можно использовать только в специализированных учреждениях. Например, если человека госпитализировали. У него могут взять привычные анализы и ничего не найти, связанного с COVID-19. Однако ректальный метод даст точное понимание.