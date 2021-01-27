Китай придумал «грязный» способ тестировать людей на коронавирус

Китай начал использовать новый способ тестирования на коронавирусную инфекцию — у пациентов стали брать анальные мазки. Метод применяли на тех, кто может быть подвержен высокому риску заболеть COVID-19.

Об этом сообщил Bloomberg. Издание отметило, что такой метод тестирования для определения коронавируса стали использовать наряду с мазками из носа и ротоглотки: а также тестами на антитела. Во время процедуры пациенту примерно на два-три сантиметра вводят в анус ватный тампон, который предварительно пропитывают физраствором.

Издание отметило, что таким образом уже протестировали более тысячи учителей и школьников Пекина. Их проверили на коронавирус после того, как в одной из местных школ выявили зараженного без симптомов. Кроме того, анальный мазок должны сдавать при прилете в Китай. Одна женщина рассказала изданию, что ее заставили самостоятельно взять у себя мазок, когда ее оставили на карантине после прилета в страну из Гонконга.

В середине января в Китае зафиксировали новый всплеск заражений коронавирусом. В этот раз эпицентр обнаружили в северо-восточной провинции Цзилинь. Ранее родные погибших в Ухане рассказали, что власти Китая стараются скрыть правду. Люди уверены, что в начале пандемии правительство замалчивало опасность коронавируса и скрывало информацию о заражениях в стране.