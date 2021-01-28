Свыше 5 млн ПЦР-тестов на коронавирус сделали в Подмосковье
Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, в Московской области работает 18 лабораторий, из которых шесть — частные.
За сутки в Подмосковье проводят порядка 30 тысяч ПЦР-исследований
ПЦР-тестирование проводят бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. А пациентам без признаков ОРВИ, гриппа, коронавируса и пневмонии понадобится заплатить.
Всех жителей, прошедших ПЦР-исследование, информируют о результатах по СМС. Сведения о проведенных тестах поступают непосредственно на телефон.
К 28 января в Подмосковье выполнили 5 656 822 лабораторных исследований на коронавирус. Тесты сдают и те, кто прибыл из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой.
Эту диагностику проводят в Центре гигиены и эпидемиологии Подмосковья, в частных и государственных лабораториях.
А с 28 января жителям Московской области начали напоминать о второй прививке от коронавируса по СМС.