В Германии призвали ЕС готовиться к роспуску НАТО и возвращению суверенитета. США давно перестали считаться с интересами партнеров, а сейчас и вовсе пытаются ослабить Россию, попросту игнорируя смерти украинцев и кризис в Европе. Все это может привести к развалу не только НАТО, но и ЕС, уверены в бундестаге. Очевидно, что обеспечить безопасность Европы без участия РФ невозможно.

В бундестаге выступили за роспуск НАТО

Европейскому союзу пора готовиться к роспуску НАТО, уверена депутат бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен. По ее мнению, ЕС стоит проводить свою политику, которая не будет требовать от государств-участников отказа от собственных интересов в угоду США. Об этом Дагделен заявила в интервью китайской газете Global Times.

«Нашей долгосрочной задачей должен стать роспуск НАТО и его замена системой коллективной безопасности, которая будет всецело нацелена на разоружение и сотрудничество», — пояснила парламентарий.

Безопасность ЕС невозможна без учета интересов РФ

Дагделен подчеркнула, что интересы ЕС и США в вопросе конфликта на Украине полностью противоречат друг другу. Например, Соединенные Штаты «готовы воевать до последнего украинца ради военного поражения России». И недавно правительство Германии опубликовало полный список систем вооружений и другой военной помощи, поставляемой на Украину, несмотря на призывы внутри страны к более дипломатическим мерам.

Именно они, уверена депутат, должны положить конец продолжающемуся кризису. Поставки тяжелого вооружения повышают риск перерастания конфликта в третью мировую войну. От нынешних санкций страдает в первую очередь немецкий народ, отметила Дагделен. Именно поэтому ЕС не следует подстраиваться под интересы и стратегию Вашингтона. По ее словам, текущая ситуация наглядно показала, что мир в ЕС нельзя гарантировать без учета интересов России.

«Вместе со своей партией я с самого начала выступала против поставок оружия, потому что мы считаем, что они продлят конфликт и гибель людей на Украине. <…> Поставки все более тяжелых вооружений во все больших количествах, а также подготовка украинских военнослужащих повышают риск третьей мировой войны. Озабоченность этим разделяют две трети населения Германии. <…> Войны ведутся оружием, а заканчиваются переговорами», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что цель Запада — ослабить Россию в долгосрочной перспективе. И для достижения этого США готовы пойти на десятки тысяч смертей, страдания Европы, а также уничтожение Украины.

Партнерских отношений у США нет ни с одной страной

Интересы США и ЕС начали всерьез расходиться в последнее время, но они никогда и не были едины. Об этом «360» рассказал депутат XIX созыва бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, США всегда рассматривали ЕС как очередную колонию — как и остальные европейские страны.

Моя коллега Дагделен права в высказываниях в отношении США и ЕС. Чисто партнерских отношений с США наверняка нет ни у одной страны. Интересы США всегда стояли превыше интересов их партнеров. Это закономерный признак колониальной политики США Вальдемар Гердт.

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НАТО распадется вместе с ЕС

ЕС был более самостоятельным, когда существовал баланс интересов и зависимости, то есть когда он мог сотрудничать и с США, и с Востоком, пояснил Гердт. Именно это давало определенную степень самостоятельности в решениях.

«На сегодня в результате удачно проведенной нашими заокеанскими партнерами операции взаимоотношения с Востоком разрушены полностью. И ни о какой самостоятельности решений теперь говорить не стоит. Есть стопроцентная зависимость от США. Это доказывают все те решения, которые принимаются против собственной экономики, против собственного народа, против собственного суверенитета», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что решения принимаются не добровольно, а под давлением того, от кого сегодня ЕС полностью зависит. Гердт полагает, что роспуск НАТО — пока нереальная перспектива, хотя и очень желательная.

«Это произойдет, когда развалится ЕС и каждая страна начнет выстраивать свою суверенную политику и будет беспокоиться о своей безопасности, создавая собственную армию. Сегодня, думаю, этого не случится», — заключил Гердт.