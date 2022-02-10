Голый живот Рианны произвел неожиданный фурор. Певица сломала представления о «беременной» моде

Известная своими эпатажными нарядами певица Рианна решила не изменять себя и во время беременности. Звезда не раз радовала поклонников экстравагантными нарядами с новой фишкой — обнаженным животом. Похоже, она собирается раздвинуть рамки привычной «беременной» моды. И это при том, что певица долго скрывала свое положение от публики.

Беременная Рианна в стиле 2000-х

Буквально на днях 33-летнюю Рианну заметили в Санта-Монике у ее любимого ресторана Giorgio Baldi. Там она ужинала в компании брата и кузины. На звезде было леопардовое пальто стоимостью 9200 долларов, свободные джинсы и короткий топ на завязках. Причем последний обнажал зону декольте и округлившийся живот. Также звезда дополнила образ сумкой Dior, босоножками Tom Ford и бейсболкой Awake, пишет журнал People.

Ранее звезду сфотографировали в другом откровенном наряде — во время ужина в прошлые выходные. Тогда исполнительница песни Diamonds была одета в черный топ со шнуровкой, сквозь который было видно живот, легинсы The Attico с низкой посадкой, бомбере Wardrobe NYC x Carhartt и остроносые лодочки на каблуке Amina Muaddi.

Рианна была сфотографирована в своем элегантном черном костюме всего через неделю после того, как она и ее избранник рэпер A$AP Rocky поделились новостью о беременности звезды. Сделали они это с помощью фотосессии в Нью-Йорке 31 января. Там певица была в розовом пальто Chanel, предусмотрительно застегнутым только на одну верхнюю пуговицу — специально, чтобы было видно ее округлившийся живот.

Рианна и материнство

Вскоре источник People сообщил, что певица «рада быть мамой» и «очень счастлива».

«Рождение ребенка — это то, на чем она никогда не сосредотачивалась, но общение с Rocky заставило ее задуматься. Ей нравятся изменения в ее теле во время беременности, и она всегда чествовала беременных женщин на подиуме в своих шоу для Fenty», — рассказал источник издания.

Он добавил, что Рианна и A$AP Rocky сейчас испытывают настоящий восторг по поводу предстоящего пополнения в их семье.

«Все, что делает Рианна, она делает по-своему, в свое время, и рождение ребенка ничем не отличается. Они такие же, как и любая другая пара будущих родителей. Да, они знамениты, но они просто самая милая и легкомысленная молодая пара, которая ждет ребенка», — пояснил инсайдер.

История любви Рианны и A$AP Rocky

Рианна и A$AP Rocky дружили много лет. Еще в 2013 году певица пригласила рэпера присоединиться к своему мировому турне Diamonds World Tour. И молодой человек согласился выступать на разогреве звезды. После гастролей музыканты продолжили общаться и даже начали появляться вместе на мероприятиях.

Четыре года назад они пришли на показ Louis Vuitton во время Недели моды в Париже. На тот момент певица встречалась с наследником одной из самых богатых арабских семей Хассаном Джамилем, так что друзей и не подозревали в романе. После этого музыканты появились вместе на церемонии British Fashion Awards и даже дружно позировали фотографам на ковровой дорожке. А летом 2020 A$AP Rocky снялся в рекламной компании Fenty Skin, поддержав бизнес певицы.

А вот о романе Рианны и A$AP Rocky заговорили не так давно — два года назад. Тогда звезда только рассталась с Хассаном Джамилем. В Сети тут же появились слухи о том, что дружба Рианны с рэпером переросла в нечто большее. При этом сами музыканты не комментировали свои отношения.

И в декабре 2020 инсайдер, якобы близкий к знаменитостям, подтвердил журналу People, что они действительно встречаются. Согласился с этим и источник US Weekly, который рассказал, что A$AP Rocky на самом деле вот уже несколько лет тайно влюблен в Рианну. И уже в мае 2021 в интервью GQ A$AP Rocky назвал Рианну «любовью всей своей жизни». Вскоре пара стала одной из самых ярких на важнейшем модном событии — Met Gala.