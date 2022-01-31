Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые станут родителями

Певица Рианна станет мамой. Артистка и рэпер A$AP Rocky ждут первенца. Пару заметили на прогулке по Нью-Йорку. Заметно округлившийся живот Рианна не скрывала.

Совместный снимок певицы и рэпера появился в Instagram. На нем влюбленные открыто продемонстрировали беременность Рианны.

Артистку запечатлели в ярко-розовом винтажном пальто Chanel за восемь тысяч долларов, уточнила газета Daily Mail. Рианна расстегнула его чуть ниже груди, несмотря на довольно холодную погоду. Друг 33-летней певицы обнял ее за плечи и наградил поцелуем в лоб.

Пол малыша и его возможное имя пара пока не называла.

О романе между Рианной и A$AP Rocky заговорили в ноябре 2020 года. До этого артистов, как известно, связывала только дружба. Они знакомы с начала 2010-х годов.