Новые жизни в звездных семействах. Какие знаменитые пары станут родителями в 2022 году

Сразу несколько звездных семей России и мира в 2022 году ждет прибавление в семье. Кто-то из известных пар ждет первенца, а для других ребенок подтвердит статус многодетного родителя. «360» выяснил, в каких известных семьях появятся дети в 2022 году.

Первенец Рианны

Слухи о беременности американской певицы Рианны ходили еще с прошлой осени. Сама исполнительница их не подтверждала, но во время последнего появления на публике в компании бойфренда рэпера A$AP Rocky Рианна решила, что скрывать больше нечего.

Во время прогулки в районе Гарлем певица показала голый живот. Снимки исполнительницы опубликовал таблоид PageSix.

Источники издания сообщили, что влюбленная пара заглянула в популярное в Нью-Йорке кафе Carbone. Для того, чтобы с комфортом разместить беременную певицу паре выделили специальный стол.

Отношения Рианны и A$AP Rocky начались в конце 2020 года. Молодые артисты давно знакомы, рэпер даже выступал на разогреве певицы во время ее мирового турне в 2013 году. Сам он заявлял в интервью, что Рианна положительно на него повлияла и только в отношениях с певицей у него появились мысли о том, чтобы стать отцом.

Пятое отцовство Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду семимильными шагами приближается к званию самого многодетного отца среди спортсменов. Уже этой весной его подруга Джорджина Родригес родит близнецов: мальчика и девочку. Фотографию со снимком УЗИ пара опубликовала в октябре прошлого года.

Это второй ребенок Роналду и Родригес. Ранее подруга футболиста уже родила дочь Алану. Кроме того, у спортсмена есть еще старший сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео, рожденные суррогатной матерью, чью личность не раскрыли до сих пор.

Тихое объявление

Рэпер Feduk (Федор Инсаров) и Александра Новикова получают звание самой скромной пары. Они не афишировали свою свадьбу, которую сыграли в мае прошлого года. О том, что исполнитель женился его поклонники узнали по фотографии с руки с кольцом на безымянном пальце.

В сообщении о беременности Александра Новикова также была немногословна. Она просто выложила фотографию с округлившимся животом на своей странице в Instagram, а в подписи опубликовала эмодзи в виде яйца и смайлика.

Feduk перепостил фотографию в свой аккаунт и подписал: «Я люблю тебя».

Вторая попытка Влада Соколовского

После громкого развода с певицей Ритой Дакотой в 2018 году Влад Соколовский объявил, что скоро снова станет отцом. На этот раз матерью ребенка стала его возлюбленная 22-летняя Ангелина Суркова.

Для артиста это уже вторая попытка стать хорошим отцом и, возможно, мужем. На матери своего будущего ребенка Соколовский не женат.



От брака с Дакотой у Соколовского осталась дочь Мия. Сразу после развода певица заявила, что позволяет своему бывшему супругу дважды в неделю посещать дочь, когда сама она уходит.

Признание Лоуренс

Обладательница премии «Оскар» актриса Дженнифер Лоуренс с юмором рассказала о своей беременности в прямом эфире во время «Позднего шоу» на телеканале CBS.

Ведущий Стивен Кольбер спросил у актрисы, чем она занималась последние три года после того, как закончила сниматься в фильме «Люди Икс: Темный Феникс». В ответ Лоуренс кивнула на свой заметно округлившийся живот и ответила: «У меня было очень много секса».

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений Дженнифер Лоуренс выложила в Instagram фотографию в облегающем живот платье и предложила подписчикам угадать дату предстоящих родов. Для актрисы и ее мужа, директора художественной галереи Кука Марони это первый ребенок.

Ивлев станет многодетным

Всего год прошел после того, как главный повар России Константин Ивлев женился на своей избраннице Валерии Куденковой, а пара уже ждет ребенка. О беременности семья узнала во время поездки на фестиваль «Да, шеф!», который проходил в августе прошлого года в Нижнем Новгороде.

Сама Валерия о своей беременности писала, что стала замечать за собой странное раздражение. Перед отходом поезда в Москву зашла в аптеку и купила тест на беременность. Результат она узнала уже в поезде.

На своей странице в Instagram Валерия постоянно рассказывает подписчикам, как протекает ее беременность. Для Виктора Ивлева это будет уже третий ребенок. От прошлого брака у него есть сын и дочь.

Шварценеггер снова станет дедушкой

Американский актер Крис Пратт и его супруга Кэтрин Шварценеггер ожидают второго ребенка. Он или она станет вторым внуком бывшего губернатора Калифорнии и звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера.

Официально семья о беременности не объявляла, но журнал The People со ссылкой на осведомленные источники сообщает о ближайшем пополнении в семье исполнителя роли терминатора.

Для Криса Пратта это будет третий ребенок. От первого брака с Анной Фэрис у него есть девятилетний сын. Кэтрин Шварценеггер родила ему дочь, которой сейчас всего полтора года.