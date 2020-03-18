Россиян ждет голосование по поправкам в Конституцию страны. Главное, что нужно знать избирателю

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию все ближе. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты на 22 апреля. ЦИК уже не первую неделю готовится к проведению голосования. А избирателям придется ответить только на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Подготовка

О подписании указа Путин сообщил главе Центризбиркома Элле Памфиловой. В беседе он уточнил, что по закону голосование должно пройти не ранее, чем через месяц после издания указа, но можно и позднее. Несмотря на важность внесения изменений в основной закон, прежде всего нужно думать о гражданах в связи с распространением коронавируса.

Путин попросил председателя ЦИК не останавливаться и продолжать готовиться к проведению голосования. Нужно использовать все имеющиеся в распоряжении ЦИК инструменты, чтобы весь процесс прошел на самом высоком уровне.

Памфилова заявила, что российская избирательная система в ее нынешнем виде готова к проведению голосования. Уже подготовлены новые методы для удобства избирателей. «Все те современные методы, которые мы за это время опробовали, испытали, мы применим», — подчеркнула она.

В ответ президент заявил, что россияне с пониманием отнесутся к важности принимаемых изменений в основном законе страны и придут на избирательные участки, чтобы выразить свое мнение по этому поводу.

День голосования

День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию станет выходным. Это сделают для того, чтобы как можно больше избирателей пришли на участки и выразили свое мнение об изменениях в основном законе. Несмотря на то, что это будет внеплановый выходной, на заработной плате работников это не скажется.

Минимальный порог явки отменили. За это с самого начала обсуждения подготовки к голосованию выступила Элла Памфилова. Она пояснила, что эффект от «обязаловки» будет обратным.

Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие Элла Памфилова председатель ЦИК.

Проголосовать смогут все граждане России старше 18 лет за исключением недееспособных и тех, кто по решению суда отбывает наказание в местах лишения свободы.

Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени. На них будут работать наблюдатели. В принятом законе о поправках говорится, что их назначит федеральная и региональные Общественные палаты. Однако Памфилова уточнила, что к наблюдению допустят и представителей политических партий, но перед этим им нужно будет пройти обучение.

В день голосования высказаться о поправках в Конституцию можно не только по месту регистрации, но и по месту пребывания. За пять дней до голосования надо прикрепиться к ближайшему участку. Сделать это возможно через МФЦ или на сайте госуслуг.

Есть возможность проголосовать досрочно. Для этого за три дня до проведения голосования нужно обратиться в участковую избирательную комиссию.

Все избиратели получат бюллетени, где будут вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» — и варианты ответов: «Да» и «Нет».

Где узнать подробности о поправках?

Оценить придется сразу весь пакет поправок. Одного листа не хватит, чтобы рассказать о каждой из них. Подробности о предлагаемых изменениях в основном законе можно прочитать в брошюрах на избирательных участках. Много материалов публиковали СМИ.

Но удобнее всего пообщаться и задать свои вопросы волонтерам. За две недели до проведения голосования специально обученные люди будут рассказывать всем желающим подробности о поправках. Найти волонтеров можно на специальных стойках, которые появятся в торговых центрах и МФЦ.

Волонтер из Ханты-Мансийского автономного округа Яков Самохвалов заявил, что к движению по всей России уже подключились десятки тысяч человек.

Это люди разных возрастов, разных профессий, разных политических взглядов. Для них это просветительская миссия — рассказать о самом общероссийском голосовании и донести доступным языком смысл всех поправок Яков Самохвалов волонтер Конституции (Югра).

После проведения общероссийского дня голосования Центризбиркому понадобится пять дней, чтобы подвести итоги. Изменения в Конституцию вступят в силу, если их одобрит половина от пришедших на участки избирателей.