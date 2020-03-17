Путин утвердил дату голосования по поправкам к Конституции

«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится тексте документа.

На общероссийское голосование вынесут вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой Владимир Путин рассказал, что подписал указ о назначении даты голосования на 22 апреля. Видео со встречи показали на телеканале «Россия-24».

В ходе беседы президент отметил, что пройти общероссийское голосование должно не ранее чем через месяц после подписания документа.

«Можно позднее, причем срок — когда позднее — в законе не обозначен», — уточнил президент.

Он пояснил, что имеет в виду эпидемиологическую ситуацию, в которой оказалась страна.

«Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит. При всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», — подытожил он.

Накануне о возможном переносе даты голосования по поправкам в Конституцию журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он предложил дождаться появления документа, где Владимир Путин укажет точную дату.

В минувший понедельник Конституционный суд России признал, что все предлагаемые Владимиром Путиным поправки соответствуют основному закону. Заключение вступило в законную силу. Решение суда направили президенту.

Ранее законопроект о поправках в Конституцию прошел все необходимые чтения в Госдуме и получил одобрение Совета Федерации. Теперь поправки должны одобрить своим голосованием граждане России.