«Химия и генетика победили сельское хозяйство». Китайские продукты запретили в России из-за ГМО, но так ли они опасны?

Роспотребнадзор приостановил импорт некоторых продуктов из Китая, в которых обнаружили запрещенные генно-модифицированные организмы. Но вред ГМО для человека не доказан, а генную модификацию даже сравнивают с селекцией. Ученые уверены, что традиционное сельское хозяйство сдает позиции, так что будущее все равно за новыми технологиями.

Роспотребнадзор временно приостановил ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая с 11 октября. Причиной стали запрещенные компоненты, которые обнаружили в кукурузной сублимированной лапше, вермишели, чипсах и детских десертах с игрушкой внутри. В них специалисты выявили ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои.

Содержание этих компонентов достигает 0,9%, а в некоторых образцах оно превышено более чем в пять раз. В сопроводительных документах об этом умолчали.

Запрет продлится до особого распоряжения Роспотребнадзора. В ведомстве заверили, что усилят санитарно-карантинный контроль за указанной продукцией от всех китайских изготовителей. Их также проверят на наличие незаявленных генетически модифицированных компонентов.

Вред ГМО не доказан

Доцент Агробиотехнологического департамента РУДН, заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений Валентин Введенский рассказал «360», что вред употребления генетически модифицированных продуктов для человека не доказан. Подобные исследования проводились только на крысах, но у научного мира эти опыты вызывают большие сомнения.

У крыс наблюдалась онкология, и это используется как аргумент, что и для людей это будет вредно, ведь крысы по многим параметрам очень близки к человеку. Но больше ГМО опасны для окружающей природы Валентин Введенский.

Ученый пояснил, что какие-то генно-модифицированные растения могут начать завоевывать больше пространства, будучи устойчивыми к болезням и вредителям. В связи с этим могут появиться и новые формы насекомых и сорняков. Все зависит от того, на что направлен генно-модифицированный организм.

При этом исследования генно-модифицированных культур не запрещены и проводятся на опытных участках. Но если выращивать много генно-модифицированных организмов, то на участках, засеянных определенными культурами, могут начаться серьезные изменения, которые потом рискуют перейти в дикую природу, предупредил Введенский.

«Например, борщевик хорошо и спокойно жил в среднегорье. Но его взяли, ввели в культуру — и он пошел по всем весям. Сейчас никто не знает, что делать», — привел пример ученый.

ГМО на упаковке

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов в разговоре с «360» отметил, что распознать продукты с ГМО несложно. Лаборатории Роспотребнадзора достаточно хорошо оснащены, чтобы проводить серьезные анализы продуктов питания.

«Что касается маркировки, то у нас принято писать, когда продукт без ГМО. Это производитель даже выносит как аргумент, который должен подтолкнуть потребителя купить этот продукт. А вот что продукты с ГМО, пока не пишут. Но мы живем в мире, где химия и генетика победили сельское хозяйство», — отметил Анфиногенов.

По его мнению, во многих продуктах питания существуют генетически модифицированные компоненты — чаще всего именно кукуруза и соя. Однако есть определенные нормативы, и если их нарушают, тот же Роспотребнадзор становится на защиту российского потребителя.

Валентин Введенский добавил, что отечественные производители не используют генно-модифицированные продукты, так как это запрещено. Однако есть страны, где подобные вещи уже давно стали нормой жизни, например, многие государства Латинской Америки.

ГМО — новая норма

С тем, что вред генетически модифицированных продуктов сильно преувеличен, согласен и Александр Анфиногенов. На самом деле вся продукция сельского хозяйства, которая когда-либо подвергалась селекции, уже генетически модифицирована. Поэтому паника по поводу ГМО беспочвенна.

Дело не в том, что эти продукты опасны. Например, дикий арбуз в природе — это небольшой шарик, который есть нельзя. То, что мы имеем сейчас, — большой и красный внутри — это селекция, тоже генетическая модификация, по сути дела Александр Анфиногенов.

«Такая же генетическая модификация — киви. Любые селекционные работы так или иначе влияют на генетику продукта», — подчеркнул эксперт.

Генетическая модификация должна быть понятной и соответствовать нормам, которые установлены медиками, уверен эксперт. Но и продукты сельского хозяйства, которые вобрали в себя канцерогены или ядовитые вещества от неблагоприятных условий для вызревания, будут плохо влиять на здоровье человека.

«Человечество всю жизнь испытывало чувство голода. Поэтому количество урожая с одного гектара — очень важный показатель в сельском хозяйстве. И если какое-то „колдовство“ позволяет растению бороться с вредителем или быть устойчивым к заморозкам, ничего страшного в этом нет. Просто не нужно забывать про здравый смысл», — заключил Александр Анфиногенов.