    20 мая 2020, 21:09

    Почему не стоит бояться ГМО. Объясняет биолог

    Артур Блянихов

    Биолог Александр Панчин объяснил, почему не стоит бояться генно-модифицированных организмов (ГМО). Специалиста процитировало РИА ФАН.
    Почему не стоит бояться ГМО. Объясняет биолог

    По словам Панчина, генетические изменения постоянно возникают у любых организмов, и это нормальный процесс.

    «При этом в отличие от тех генетических изменений, которые возникают в природе сами по себе, те изменения при помощи генной инженерии более предсказуемы, и понятен их характер, они берутся не абы откуда», — заметил биолог.

    Он добавил, что у мутаций могут быть разные последствия. В частности, Панчин обратил внимание на случай, когда ученые в ходе селекции получали сорта, оказавшиеся для человека токсичными. Он заверил, что в генной инженерии таких примеров не было.

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