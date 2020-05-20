Почему не стоит бояться ГМО. Объясняет биолог

По словам Панчина, генетические изменения постоянно возникают у любых организмов, и это нормальный процесс.

«При этом в отличие от тех генетических изменений, которые возникают в природе сами по себе, те изменения при помощи генной инженерии более предсказуемы, и понятен их характер, они берутся не абы откуда», — заметил биолог.

Он добавил, что у мутаций могут быть разные последствия. В частности, Панчин обратил внимание на случай, когда ученые в ходе селекции получали сорта, оказавшиеся для человека токсичными. Он заверил, что в генной инженерии таких примеров не было.

Ранее диетолог назвал подсчет калорий для здорового питания бесполезным.