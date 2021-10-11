Роспотребнадзор приостановил поставку части продуктов из Китая в Россию

Роспотребнадзор временно запретил ввоз некоторых продуктов из Китая в Россию из-за обнаружения в них запрещенных компонентов. Запрет на поставку начал действовать 11 октября и продлится до особого распоряжения, сообщает сайт ведомства.

Роспотребнадзор проинформировал о выявлении продуктов питания с нарушением обязательных требований законодательства. В кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, детских десертах с игрушкой внутри выявили ДНК генетически модифицированной кукурузы и генетически модифицированной сои. Содержание таких компонентов достигает отметки в 0,9%, а в целом в некоторых образцах содержание таких составляющих превышено более чем в пять раз. В документах к указанным продуктам нет информации о том, что в них содержатся генетически модифицированные компоненты. Запрет на ввоз начинается с 11 октября и продлится до особого распоряжения ведомства. Роспотребнадзор сообщил о том, что ситуация находится под контролем, а за продукцией, поступившей в оборот ранее будет усилен санитарно-карантинный контроль.

Почти 40 учеников отравились в школе Красноярска. Сотрудники Роспотребнадзора изучают продукцию из школьной столовой.