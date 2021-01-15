Глобальная зачистка. После штурма Капитолия многие лишились работы, а некоторые и жизни

Мировые СМИ уже окрестили штурм Капитолия «одним из самых темных дней в истории США». При этом событие не лучшим образом повлияло не только на непосредственных участников штурма, но и на не имеющих к нему отношение людей. Кто-то потерял работу, а кто-то даже распрощался с жизнью.

Экс-советник Владимира Путина уволен

Бывшего советника президента РФ Владимира Путина Андрея Илларионова уволили из американского Института Катона. Там он работал старшим научным сотрудником. Об этом Илларионов написал в своем ЖЖ.

«Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге „Поджог Рейхстага — 2021“», — заявил экс-советник.

Он опубликовал свой пост 8 января. В нем Илларионов утверждает, что в словах действующего президента США Дональда Трампа не было призывов к штурму Капитолия. Бывший советник назвал протесты на Капитолийском холме мирными, а непосредственно сам штурм — ловушкой. Более того, по словам экономиста, реальный победитель выборов президента США неизвестен.

В Институте Катона увольнение Илларионова подтвердили.

Самоубийства участника штурма и полицейского

После штурма Капитолия в США в один и тот же день покончили с собой участник беспорядков и полицейский, который их подавлял. Ушел из жизни 53-летний Кристофер Стэнтон Джорджия, которого задержали после волнений. Об этом сообщила газета The Atlanta Journal-Constitution со ссылкой на заключение судебно-медицинских экспертов. Тело участника штурма нашли 9 января в его доме в городе Альфаретта.

Тогда же совершил самоубийство 51-летний Говард Либенгуд, сотрудник полиции Капитолия. Мужчина участвовал в подавлении штурма.

Угроза карьере пятикратного призера Олимпиад

Министерство юстиции США обвинило двукратного призера Олимпийских игр, американского пловца Клита Келлера в участии в штурме. Ему предъявили обвинение по трем статьям после того, как опознали среди участников беспорядков.

Спортсмена выдала куртка сборной США, высокий рост, общедоступные видеозаписи. Именно их сопоставили с фото пловца на водительских правах. Келлера узнал напарник по команде.

Клит Келлер четырежды становился чемпионом мира по плаванию. Также он завоевывал золото, бронзу и серебро на Олимпийских играх в Сиднее (2000 год), Афинах (2004 год) и Пекине (2008 год).

Отставка чиновника

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф подал в отставку. Об этом мужчина сообщил в Twitter.

Вулф объяснил свое решение «недавними событиями» и судебными решениями. Якобы они ставят под сомнение его действия на посту министра.

«Эти события и проблемы все сильнее отвлекают внимание и ресурсы от важной работы министерства в этот критический период транзита власти», — заявил Вулф.

Ранее чиновник говорил, что среди участников штурма Капитолия было много сторонников Трампа. Поэтому Вулф призвал действующего президента осудить насилие. После этого в Белом доме кандидатуру этого человека на пост министра внутренней безопасности отозвали.

Двух офицеров отстранили от службы

Полиция американского Капитолия отстранила от службы двух сотрудников. Во время штурма они выразили поддержку участникам беспорядков. Об этом сообщил член Палаты представителей Конгресса Тим Райан, демократ от штата Огайо, пишет СNN.

Он отметил, что один из офицеров сделал селфи с протестующим. Другой — надел шляпу с лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» и показывал путь демонстрантам, ворвавшимся в здание Конгресса.

СМИ пишут, что проверены были от 10 до 15 полицейских Капитолия, к поведению которых возникли вопросы. Никого из них не арестовали.

Штурм Капитолия произошел во время митинга сторонников Трампа 6 января. Собравшиеся не признали итоги ноябрьского голосования, по результатам которого главой США избрали оппонента действующего президента — Джо Байдена. Митинги переросли в беспорядки и привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки — задержаны.