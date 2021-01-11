СМИ: Офицер полиции Капитолия покончил с собой через три дня после штурма

По данным издания, Либенгуд работал в полиции Капитолия с 2005 года. Ранее там же работал его отец. Пока неизвестно, связано ли его самоубийство с попыткой штурма здания сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

Это уже второй полицейский, работающий в здании Конгресса, который уходит из жизни на этой неделе. Первым был Брайан Сикник, скончавшийся от ран, полученных в ходе нападения участников беспорядков около Капитолийского холма.

Всего в ходе штурма погибли пять человек. Первой стала женщина, которая пыталась прорваться в зал заседаний. Полицейский применил против нее оружие. После госпитализации она скончалась в больнице. На время следствия правоохранителя отстранили от работы.



Смертельную травму получил молодой человек, который упал со строительных лесов, когда пытался забраться в здание Капитолия. Информации еще по двум погибшим пока не представили.

В ходе разгона полицейские задержали 68 человек, из которых 55 уже предъявили обвинения. На ближайший месяц в городе останется несколько тысяч бойцов Национальной гвардии, которые будут обеспечивать безопасность, а само здание Конгресса обнесут временным забором высотой более двух метров.