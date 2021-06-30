«Глаз Бога» могут признать незаконным. Рынок данных в России очень широк и не всегда легален

Роскомнадзор подал в суд на основателя одного из крупнейших в России сервисов поиска информации о людях «Глаз Бога». Его деятельность требуют признать незаконной. По данным регулятора, работа «Глаза Бога» нарушает право россиян на неприкосновенность частной жизни. Эксперты уверены, что подобные сервисы могут использовать информацию, добытую хакерами.

Таганский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск регулятора и рассмотрит его 1 июля. Информация об этом есть на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Тем временем представитель «Глаза Бога» считает иск необоснованным. Он уверен, что сервис работает законно.

У связанного с ботом «Глаз Бога» Telegram-канала более 850 тысяч подписчиков. Сам бот дает пользователю возможность сделать запрос и получить информацию о любом человеке. Как раз это и нарушает права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия», уверены в Роскомнадзоре. Поэтому регулятор потребовал признать деятельность «Глаза Бога» незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Юристы сервиса уже частично ознакомились с иском. Об этом рассказал представитель «Глаза Бога» Сергей Каленик.

«Мы хотим сотрудничать с регулятором и делать все по закону, но Роскомнадзор не берет трубки и не отвечает на письма, поэтому даже не понимаем, в чем претензия», — процитировал его «Коммерсант».

Вопрос о данных

Роскомнадзор действует в рамках общих правил законодательства. Об этом «360» рассказал российский ученый-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

«Если вы официально зарегистрировались, официально предоставили для кого-то свои данные — вымышленные или оригинальные, — эти данные не охраняются действующим законодательством. Поэтому в каждом случае нужна разбираться, какие конкретно данные пользователь предоставил для общего пользования. <…> Но если хотите конкретно, Роскомнадзор пока что нигде не проиграл», — сказал Вехов.

Криминалист отметил, что технология в Роскомнадзоре отработана и есть некие алгоритмы для таких ситуаций. Если суд действительно встанет на сторону регулятора, это станет основанием для включения «Глаза Бога» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Однако Каленик пообещал, что если работу сервиса запретят через суд, то бот предложит альтернативные решения в рамках требований государственных органов.

Боты в поисках данных

Рынок подобных сервисов очень большой. Сегодня появляется все больше ботов, через которые можно пробить информацию о различных людях, начиная от номера автомобиля и заканчивая паспортными данными и даже местоположением. Об этом «360» рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Чаще всего такие сервисы утверждают, что берут данные из каких-то легальных мест на легальных основаниях. Но все-таки создается впечатление, что какую-то часть данных эти сервисы берут, может быть, в органах государственной власти. Обогащают они свою базу из баз, которые утекают в Сеть в результате взломов, дальше попадают на хакерские форумы, там либо продаются, либо меняются, либо еще какие-то действия с ними происходят», — заметил Зыков.

Подобные сервисы собеседник «360» сравнил с пистолетом, который может быть использован как во благо, то и в противоположную сторону. Именно поэтому с ними есть проблемы.

Оборот данных

Число мошенничеств в России возросло на 25%. По словам Владимира Путина, одна из причин этого явления — незаконный оборот персональных данных граждан. Об этом президент России заявил во время ежегодной прямой линии.

«К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если у нас по борьбе с тяжелыми общественно опасными деяниями преступными в целом ситуация складывается удовлетворительная, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере, к сожалению, рост значительный — 25%», — отметил президент.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны «самым серьезным образом поработать» в направлении незаконного оборота персональных данных граждан.