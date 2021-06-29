Эксперт перечислил категории самых уязвимых пользователей для хакеров

Директор департамента корпоративного бизнеса компании ESET Антон Пономарев рассказал Life, какие пользователи Сети становятся легкой добычей хакеров.

Специалист напомнил, что в прошлом году мошенники часто использовали фишинг, при котором пользователи переходили по фейковой ссылке и вводили свои данные. Их потом могли использовать злоумышленники для доступа к банковскому счету или кражи персональных аккаунтов. Чтобы не допустить этого, нужно с помощью специальных сервисов или на самом сайте компании проверить ссылку.

Пользователи, смотрящие пиратский контент и устанавливающие простые пароли, также часто становятся жертвой хакеров. Это касается и неопытных юзеров, как молодых, так и пожилых. В первом случае на помощь придут программы родительского контроля, а во втором — курсы интернет-грамотности.