Россиянам объяснили, что нельзя писать в соцсетях

Любая информация, опубликованная в соцсетях, стала считаться персональными данными пользователя. Теперь человека могут привлечь к ответственности за любое неосторожное сообщение. Об этом предупредил создатель цифровой платформы для анализа больших данных «Глаз Бога» Евгений Антипов.

«Если раньше соцсети давали нам возможность самовыражения, вплоть до шуток и троллинга, давали возможность быть смелее, то сейчас записи в соцсетях стали гораздо более реальными, чем бумажные документы», — заявил Антипов агентству «Прайм».

Он пояснил, что вся опубликованная в Сети информация хранится минимум в течение трех лет. Лишь по одному номеру телефона можно найти все привязанные к нему страницы. По словам эксперта, даже шуточное сообщение «убейся ап стену» теперь могут расценить, как склонение к суициду.

«Самые распространенные темы, неосторожные сетевые высказывания, по которым могут возникнуть проблемы — это политика, религия, секс-меньшинства, гендерная идентификация, теории заговора, феминизм и бодипозитив», — перечислил Антипов.

Создатель платформы посоветовал перед публикацией очередного поста вспомнить, что он останется в Сети продолжительное время.