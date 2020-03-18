Склады с продуктами в Подмосковье заработали круглосуточно. Перебоев в поставках не будет

Жители Подмосковья стали запасаться гречкой, рисом, макаронами и консервами на фоне раздутой паники о коронавирусе. Люди испугались, что продукты из магазинов исчезнут. Чтобы успокоить людей, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру сельского хозяйства и продовольствия региона Андрею Разину разобраться в ситуации. Он отправился в Пушкинский городской округ, на распределительный склад.

Подмосковные склады перешли на круглосуточный режим, чтобы магазины не оставались без гречки и консервов. Фуры с продуктами приезжают не переставая.

«Склад полный, весь ассортимент товаров присутствует в полном объеме. Как нам рассказали сотрудники склада, очень серьезно увеличился объем. Поэтому они сейчас работают в круглосуточном режиме», — рассказал Андрей Разин.

За сутки только с этого склада в каждый магазин выходит по 10 фур. Разин отметил, что из-за большого спроса на гречку и консервы может случиться так, что эти продукты доставят с задержкой.

«Переживать по этому поводу не надо. Продукция точно доедет и появится на полках магазинов», — подчеркнул министр.

А вот скупая продукты в таких количествах, можно только навредить себе. Дело в том, что правильно хранить те же крупы в домашних условиях практически невозможно. На складе создали особый температурный режим. Добиться такого дома очень сложно.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы видим потом, как излишки люди выбрасывают или передают на переработку. Нет проблемы с точки зрения приобретения продуктов в магазине. Не нужно создавать ажиотаж. Сегодня все торговые сети работают в режиме 24 на семь. Я еще раз убедился, что продуктов здесь достаточно, чтобы удовлетворить весь спрос», — пояснил Андрей Разин.

Ранее об этом же уже говорил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он призывал не покупать слишком много продуктов — они ведь могут испортиться. Нехватки товаров на полках магазинов не будет. «Наше Министерство сельского хозяйства в постоянном контакте и с торговыми сетями, и с распределительными центрами, которые поставляют им продукцию. Гречка, рис, макароны, консервы — это все товары российского производства, их запасов на складах в Московской области достаточно, чтобы удовлетворить спрос», — написал Андрей Воробьев в Instagram.

Источник фото: телеканал «360»

Разин отметил, что ситуацию держат под контролем. Даже если какие-то трудности возникнут у основных поставщиков, то продукты повезут из других регионов. Это дело пары дней.

«Мы внимательно следим за этой ситуацией. Находимся на связи с нашими коллегами из федерального Министерства сельского хозяйства, и если возникнут какие-то сложности и потребуется дополнительный объем представить в наши магазины, то это вполне можно будет сделать», — сказал Андрей Разин и подчеркнул, что повышенный спрос есть, но продуктов достаточно.

Начальник смены склада «Гиперглобус» Сергей Федоров также отметил, что гречки, консервов и риса у них предостаточно, несмотря на высокий спрос.

«Товара достаточно для того, чтобы продержаться магазинам несколько дней», — отметил он. Продуктов на складе хватит, чтобы накормить одновременно около 30 миллионов человек.