Чесли Крист, завоевавшая титул «Мисс США — 2019», погибла в Нью-Йорке. Она выпала из окна 60-этажного здания в центре города. Ей было 30 лет. За несколько часов до смерти она опубликовала пост, где выразила надежду, что этот день принесет ее подписчикам мир и покой. По одной из версий, Крист могла покончить с собой — и, как обратили внимание соседи, стала не первой за последний год.

Сообщение о смерти Крист сначала опубликовала газета The New York Post. Источники издания в правоохранительных органах заявили, что тело «Мисс США» нашли утром 30 января на улице, прилегающей к ее дому.

Крист жила на девятом этаже здания и в тот день, по предварительным данным, была одна. Последний раз ее видели на террасе на 29-м этаже. По словам собеседников газеты, Крист якобы оставила предсмертную записку, в которой написала, что завещает все свое имущество матери. Больше там ничего сказано не было.

«Пусть этот день принесет вам мир и покой»

В понедельник семья погибшей распространила заявление о том, что Крист действительно погибла. Близкие попросили не беспокоить их в такой сложный момент.

Компания Extra выразила соболезнования в связи с гибелью Чесли Крист. Сотрудники признались, что их сердца разбиты после известия о том, что их коллега скончалась.

Организации «Мисс Вселенная» и «Мисс США» также опубликовали сообщение о том, что известие о смерти Крист стало опустошающим.

«Она была одним из самых ярких, теплых и добрых людей, которых мы когда-либо имели честь знать, и она освещала каждую комнату, в которую входила. Все наше сообщество скорбит о ее потере, и наши мысли и молитвы с ее семьей в это трудное время», — говорится в сообщении на сайте missuniverse.com.

Авторы заявления также призвали обращаться на Национальную горячую линию по предотвращению самоубийств при возникновении суицидальных мыслей.

Череда самоубийств

Смерть Крист шокировала не только ее семью, коллег и друзей. В соцсетях подписчики соболезнуют родным и не могут поверить, что это произошло. Многие пишут, что какой бы у тебя ни был статус, это никак не может тебя защитить от возможных психологических проблем.

«Чесли, я надеюсь, ты знала, как тебя любили. Я никогда не смогу понять, что ты чувствовала, но с чем я могу успокоиться, так это с осознанием того, каким удивительным человеком ты была и как твое наследие будет продолжаться вечно. <…> Мир никогда не будет прежним без тебя. Я буду любить тебя вечно», — написала у себя в Instagram одна из ее подруг.

Возле высотки, где нашли тело Крист, появились свечи. Местный житель, который оставил их, рассказал местным СМИ, что это уже четвертая такая смерть, произошедшая в пределах одного квартала от Манхэттен-Плаза за недолгое время.

«Это уже четыре раза за последний год. Это ненормально», — сказал он.

Проживающий в том же здании, что и Крист, мужчина тоже обратил внимание на череду самоубийств. «Это, наверное, третий или четвертый случай, свидетелем которого я был», — признался сосед погибшей.

В полиции заявили, что на месте происшествия они не нашли никаких записок, хотя об этом сообщили некоторые СМИ. По предварительным данным, перед гибелью Крист находилась одна. Обстоятельства и причины смерти девушки будут устанавливать, расследование продолжается.

Кем была Чесли Крист

Чесли Крист родилась в городе Джексон в штате Мичиган. Она училась на юриста, получила степень юриста и степень магистра делового администрирования в Университете Уэйк Форест в Северной Каролине, а также степень бакалавра бизнеса в Университете Южной Каролины. Также Крист занималась легкой атлетикой.

Работая адвокатом, она по большей части занималась бесплатной защитой прав заключенных. Крист беспокоил вопрос создания безопасных и инклюзивных рабочих мест в США. О своих взглядах она рассказывала и во время финального раунда конкурса «Мисс США». Один из вопросов был посвящен движениям MeToo и TimesUp. Ее спросили, не зашли ли они слишком далеко.

«Я не думаю, что эти движения зашли слишком далеко», — сказала она, добавив, что главной целью MeToo и TimesUp является безопасность.

Крист подчеркнула, что, как адвокат, считает работу этих движений положительной.

Чесли занималась и гражданским судопроизводством в юридической фирме. Несколько лет назад ее вдохновляла тема создания подходящей доступной одежды для работы. Эту тему она освещала в своем блоге White Glam Necklace, который создала, чтобы помогать женщинам в правильном выборе одежды для работы.

Еще одной сферой, в которой работала Крист, было телевидение. Она была ведущей развлекательного шоу на ExtraTV. В начале января прошлого года Крист написала, что рада новым профессиональным возможностям.

«Новый год, новые возможности изменить ситуацию к лучшему! Я очень рада возможности продолжить свою работу в качестве корреспондента развлекательных новостей на ExtraTV, одновременно являясь первым консультантом моей юридической фирмы», — рассказала Крист.

В одном из последних видео в своем TikTok в этом году она, отвечая на вопросы подписчиков, сообщила, что будет продолжать работать корреспондентом и вести адвокатскую практику. В аккаунтах в соцсетях Крист не публиковала какой-либо контент, который мог навести на мысль о том, что ее жизнь может так трагически оборваться.