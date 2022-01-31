В центре Нью-Йорка покончила с собой победительница конкурса «Мисс США» 2019 года Чесли Крист. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на осведомленные источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, тело 30-летней Крист нашли утром в воскресенье, 30 января, на улице, прилегающей к ее дому. Правоохранители выясняют подробности произошедшего. Известно, что девушка оставила предсмертную записку, где завещала все имеющееся у нее имущество своей матери.

За несколько часов до смерти Крист опубликовала пост в Instagram, где написала: «Пусть этот день принесет вам мир и покой».

Чесли Крист родилась в городе Джексон, штат Мичиган. Он получила юридическое образование, а после победы в конкурсе «Мисс США» работала корреспондентом развлекательной программы «Экстра».

Коллектив передачи выразил глубокие соболезнования семье и друзьям погибшей. В сообщении говорится, что Челси была не только жизненно важной частью шоу, но и любимым членом семьи «Экстра».

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