Семья Челси Крист, получившей титул «Мисс США» в 2019 году, подтвердила, что она погибла в центре Нью-Йорка. Крист выпала из окна высотки. Ей было 30 лет.

В своем заявлении родственники отметили, что Крист воплощала любовь и служила другим и в качестве адвоката, борющегося за социальную справедливость, и в качестве ведущей программы «Экстра», сообщил Sputnik International.

«Но самое главное, как дочь, сестра, друг, наставник и коллега — мы знаем, что ее влияние будет продолжаться», — добавили близкие погибшей.

По предварительным данным, перед гибелью Крист находилась одна. Последний раз ее видели на террасе 29-этажного здания. В полиции заявили, что мотивы смерти будут установлены, расследование продолжается. Правоохранители указали на то, что на месте происшествия они не нашли никаких записок, хотя об этом сообщили некоторые СМИ.

Челси Крист родилась в городе Джексон в штате Мичиган. После победы в конкурсе «Мисс США» она работала корреспондентом развлекательной программы «Экстра». О смерти Крист ранее сообщила газета The New York Post. По данным источников издания, ее тело нашли утром 30 января.