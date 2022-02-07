Французы в «тисках НАТО». Противники Макрона встали на сторону России

Через пару месяцев во Франции начнутся выборы президента. Многие кандидаты настроены негативно по отношению к США и поддерживают российскую позицию. Так, Валери Пекресс заговорила на местном канале на русском языке, Эрик Земмур выступил против санкций в отношении России, а небезызвестная Марин Ле Пен и вовсе пообещала выйти из объединенного командования НАТО в случае своей победы. Французам надоело быть скованными цепями Альянса, которым руководят США, уверены эксперты.

Обещания Марин Ле Пен

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала, что страна выйдет из объединенного командования НАТО в случае ее победы на выборах. Об этом она заявила на встрече со своими избирателями в Реймсе.

«Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков. Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — подчеркнула Ле Пен.

Ле Пен озвучивает не просто собственную точку зрения, а мнение большинства французов. В этом уверен политолог Владимир Рогов, написала «Вечерняя Москва». Политолог отметил, что большая часть жителей Франции выступает за то, чтобы страна вовсе покинула Альянс. Люди понимают, что на данный момент экономический и политический потенциал государства используют не во благо Франции, а в интересах лидера НАТО — США.

Для Франции НАТО — это тиски

Ле Пен говорила о том, чтобы покинуть объединенное командование НАТО, что можно назвать частичным выходом из Альянса. То же самое, что в свое время делал французский военный и государственный деятель Шарль де Голль, напомнил в разговоре с «360» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Вполне понятно, что кандидаты, которые педалируют проблемы национального суверенитета, национальной идентичности, считают, что НАТО подавляет национальные интересы Франции и она не может играть на международной арене ту роль, которую хотела бы. НАТО — это тиски, гири или цепи, которые мешают проводить Франции независимую политику и иметь свое лицо на международной арене», — пояснил Федоров.

Де Голль в свое время не примыкал к США или СССР в довольно непростое время, что давало Франции некую независимость и весомую роль на международной арене. Те идеи до сих пор живы, многие французы с ностальгией вспоминают Францию времен Шарля де Голля.

«Поэтому многие кандидаты как раз и хотели бы уйти от цепей НАТО. <…> Эти темы активно продвигают, считают, что они дадут дополнительные очки в предвыборной гонке», — пояснил Федоров.

Схожую точку зрения высказал и политолог, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. Он тоже напомнил, что Шарль де Голль выходил из организационных структур НАТО, на французской территории ликвидировалась инфраструктура Альянса. Однако даже тогда страна все же оставалась членом блока.

Пророссийские веяния среди кандидатов

Среди кандидатов в президенты Франции прослеживаются пророссийские настроения. Та же Ле Пен склоняется к дружественным отношениям с Россией. По ее мнению, энергетические интересы Франции и совместная борьба с исламизмом говорят в пользу сохранения хороших отношений между странами. Ле Пен уверена, что Евросоюз, поддерживая Украину, сыграл немаловажную роль в обострении напряженности в Восточной Европе.

«Нравится нам это или нет, но Украина находится в сфере влияния России», — процитировал Ле Пен канал France 24.

Лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, критически настроенный по отношению к политике США, выступил в защиту российской военной стратегии.

«Русские собирают [войска] у своих границ? Кто бы не сделал то же самое с таким соседом, страной, связанной с державой, которая постоянно им угрожает? <…> Антироссийская политика не в наших интересах. Это опасно и абсурдно», — отметил Меланшон.

Он выступает за ослабление напряженности и не согласен с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, который хочет, чтобы Франция гарантировала сохранение физических границ Украины.

«Я не буду касаться суверенитета Франции. [Макрон] говорит: „Мы гарантируем территориальную целостность Украины“, когда украинцы даже сами не осознают всей угрозы», — процитировал Меланшона канал France 24.

Кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс во время телевизионного интервью в эфире France 2 призвала Россию «вместе строить мир в Европе». Причем сделала это она на русском языке. И только по просьбе ведущей Пекресс перевела свою фразу на французский язык.

«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», — отметила Пекресс.

Среди главных претендентов на пост президента Франции, наверное, самый пророссийски настроенный — крайне правый кандидат Эрик Земмур. Журналист и писатель, ставший политиком, считает, что Украина на протяжении всей своей истории была неким «районом империи — будь то Российская или Австрийская». Земмур подчеркнул, что Франция должна воздерживаться от присоединения к позиции США, поскольку требования Владимира Путина «полностью законны».

«Российская точка зрения законна: неприемлемо предполагать, что Украина вступит в НАТО. <…> Если бы я был президентом, я бы сказал: „Санкций против России больше нет!“» — сказал Земмур.

Президентские выборы во Франции — 2022

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили несколько кандидатов. Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии, однако эксперты пророчат победу именно ему.

«Один опрос показал, что Пекресс может чуть ли не потягаться с Макроном во втором туре. Но все остальные опросы, которые вот сейчас проводились, показывают, что при любом раскладе, кто бы ни вышел во второй тур от правого фланга, <…> все равно они проигрывают Макрону. <…> Если он не сделает серьезных ошибок и не возникнет какой-нибудь компромат, <…> то он имеет все шансы быть переизбранным на второй срок», — пояснил Федоров.

В этом случае отношения Франции и России вряд ли изменятся. Однако, несмотря на критику в сторону Владимира Путина, Макрон всегда выступал за диалог с Россией. Без нее, уверен он, не получится решить вопросы Европы. Рубинский отметил Пекресс как наиболее серьезного противника Макрона.

«Пока у Макрона есть преимущество, но это не гарантированно. <…> У президента есть проблемы», — заключил Рубинский.