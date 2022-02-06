Кандидат в президенты Франции Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО

Претендующая на пост президента Франции Марин Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО в случае своего избрания. Он заявила, что Франция должна отказаться от воинствующей политики альянса.

«Мы должны свободно защищать наши интересы, отказаться от воинствующей логики блоков и вернуться к стратегии равенства, благодаря которой наша страна стала великой. Поэтому мы выйдем из интегрированного командования НАТО», — сказала Ле Пен во время предвыборного митинга в Реймсе.

Она добавила, что выход из Североатлантического альянса позволит Франции больше не участвовать в чужих конфликтах. Кандидат в президенты подчеркнула, что нельзя делегировать вопрос защиты страны и жизненно важных интересов. Заниматься этим должна только французская армия.

«В нынешних условиях новой холодной войны Франция должна заставить услышать свой голос на международной арене, в том числе используя свое положение в Совете Безопасности ООН», — процитировал Ле Пен ТАСС.

Политик напомнила, что такая дипломатическая привилегия досталась стране от генерала Шарля де Голля. По ее словам, Франция не намерена ее ни с кем делить.



Как напомнил «Царьград», Марин Ле Пенн баллотируется на пост президента Фрацнии от партии «Национальное объединение».

Выборы нового президента Франции пройдут 10 и 24 апреля. Голосование проведут в два тура.