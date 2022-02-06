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    06 февраля 2022, 00:25

    Кандидат в президенты Франции Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО

    Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО

    Дарья Бунякова

    Претендующая на пост президента Франции Марин Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО в случае своего избрания. Он заявила, что Франция должна отказаться от воинствующей политики альянса.

    Кандидат в президенты Франции Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО

    «Мы должны свободно защищать наши интересы, отказаться от воинствующей логики блоков и вернуться к стратегии равенства, благодаря которой наша страна стала великой. Поэтому мы выйдем из интегрированного командования НАТО», — сказала Ле Пен во время предвыборного митинга в Реймсе.

    Она добавила, что выход из Североатлантического альянса позволит Франции больше не участвовать в чужих конфликтах. Кандидат в президенты подчеркнула, что нельзя делегировать вопрос защиты страны и жизненно важных интересов. Заниматься этим должна только французская армия.

    «В нынешних условиях новой холодной войны Франция должна заставить услышать свой голос на международной арене, в том числе используя свое положение в Совете Безопасности ООН», — процитировал Ле Пен ТАСС.

    Политик напомнила, что такая дипломатическая привилегия досталась стране от генерала Шарля де Голля. По ее словам, Франция не намерена ее ни с кем делить.

    Как напомнил «Царьград», Марин Ле Пенн баллотируется на пост президента Фрацнии от партии «Национальное объединение».

    Выборы нового президента Франции пройдут 10 и 24 апреля. Голосование проведут в два тура.