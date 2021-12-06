Политолог рассказал, почему французы поддерживают идею выхода страны из НАТО

Директор французского Института международных и стратегических отношений Паскаль Бонифас объяснил, почему во Франции выступают за идею выхода страны из Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщили «Известия».

«Недавний эпизод с AUKUS вновь пробудил во Франции недоверие к Соединенным Штатам, в то время как Байден хотел быть обнадеживающим партнером после эпизода с Трампом», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что за подобную идею выступают не только представители правых партий кандидаты в президенты Эрик Земмур и Марин Ле Пен, но и представители противодействующих партий, такие как Жан-Люк Меланшон.