Начался первый этап снятия ограничений в Москве и Подмосковье. Что изменится с 25 мая

Москва и Подмосковье начинают смягчать ограничительные меры, которые ввели 30 марта. Первый этап затронул МФЦ, каршеринги, пропуска. Но теперь по порядку о том, какие послабления дадут жителям столицы и Московской области.

Отмена запретов в Подмосковье

МФЦ для юридических лиц

С 25 мая в Московской области частично откроются МФЦ. Этот процесс будет происходить в три этапа. На первом центры будут доступны только для юридических лиц и только по семи услугам. Такой шаг необходим, чтобы возобновить работу организаций и поддержать экономику. Прийти в «Мои документы» можно только по предварительной записи через «Госуслуги» в разделе «Сервисы».

На втором этапе прийти в МФЦ можно будет по предварительной записи и физическим лицам. Им будет доступна 51 услуга. Это произойдет в течение двух недель. На третьем этапе МФЦ откроют в штатном режиме — будет более 330 федеральных, региональных и муниципальных услуг.

Работа предприятий и строительство

Подмосковные промышленные предприятия с 18 мая возобновили работу в штатном режиме. Руководителей компаний обязали соблюдать санитарные требования. Чтобы контролировать это, появилась новая должность — стюард. Этот человек будет отвечать за здоровье каждого сотрудника. С 12 мая разморозили строительство бюджетных, жилых и коммерческих объектов.

Источник фото: РИА «Новости» / Григорий Сысоев

Какие ограничения действуют до 31 мая

В регионе с 13 мая действует режим повышенной готовности. Основные ограничения заключаются в следующем.

1. Маски и перчатки все еще обязательны в общественных местах.

2. Электронные пропуска действуют по тем же правилам (оформляем либо через портал uslugi.mosreg.ru, либо по телефону 8 (800) 550-50-30 или СМС). Однако с 27 мая пропуска, которые оформлены в Московской области, не будут действовать в Москве, говорится в блоге Сергея Собянина.

3. Обучение школьников и студентов происходит дистанционно.

Мы уже устали сидеть дома, особенно когда на улице светит солнце. Однако эти меры помогают быстрее справиться с коронавирусной инфекцией, сделать работу врачей проще и снизить число выявленных случаев COVID-19.

Источник фото: РИА «Новости» / Денис Абрамов

Отмена запретов в Москве

Открытие МФЦ

С 25 мая в Москве откроются 88 центров «Мои документы», расположенные в самых густонаселенных районах города. Доступны будут только те услуги, которые невозможно получить онлайн (их примерно 150). Попасть в центры можно лишь по предварительной записи на сайте mos.ru. Ходить в МФЦ нужно в маске и перчатках.

Работа каршеринга

Пока каршеринг в том виде, в котором его помнят жители Москвы, работать не будет. С 25 мая взять машину можно будет в аренду минимум на пять дней при наличии цифрового пропуска. После каждого клиента автомобили будут дезинфицировать как внутри, так и снаружи.

Пропуска

Электронные пропуска не отменяют. В столице начнут действовать только московские цифровые пропуска, чтобы создать одноканальную систему. Оформить документ могут и жители других регионов с 21 мая.

Ношение масок

С начала следующей недели жители столицы обязаны носить маски и перчатки на железнодорожных вокзалах, платформах, переходах, кассах, вестибюлях и так далее. Почитайте, какие средства защиты бесполезны и даже вредны.

Источник фото: РИА «Новости» / Нина Зотина

Режим повышенной готовности еще действует (пока до 31 мая)

Вот основные запреты, о которые не нужно забывать.

1. Сотрудников компаний пока не согласились полностью возвращать в офисы. По словам властей, нужно, чтобы как можно больше людей работали дистанционно. Это касается в том числе индивидуальных предпринимателей, имеющих собственные помещения.

2. На территории Москвы запрещено проводить массовые мероприятия — спортивные, зрелищные, публичные и любые другие. Закрыты клубы, кафе, кинотеатры, детские комнаты, развлекательные центры, кальянные, бары и так далее.

3. В столице не работают салоны красоты, бани, сауны, солярии, косметические и спа-салоны.

4. До 31 мая включительно школьники и студенты не могут посещать учебные заведения и продолжают учиться дистанционно.