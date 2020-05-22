Какие многоразовые маски бесполезны и даже вредны? Росстандарт дал советы

Использование многоразовых масок может оказаться опасным. Речь идет о средствах защиты, изготовленных дома или на неспециализированном производстве. В лучшем случае такое изделие просто окажется бесполезным и никак не спасет от вируса.

Специалисты Росстандарта пояснили, на что стоит обращать внимание при выборе многоразовых масок. Их рекомендации опубликовал портал Znak.com.

Маски нельзя шить из синтетики и смесовых тканей на натуральной основе, пусть даже она хлопчатобумажная. В таких изделиях будет трудно дышать, а на коже в местах соприкосновения с тканью может появиться раздражение.

Важную роль играет анатомичность средства защиты. Если маска прилегает к лицу не плотно, то эффект от нее будет почти нулевым. Свой выбор лучше остановить на масках, у которых есть носовой фиксатор, повторяющий форму носа.

«Работа» защитной маски основана на барьерном принципе. Его создает фильтрующий слой, расположенный между тканью. Его могут просто вставить, связать или спрессовать. Однослойная маска создает только видимость защиты. Выбор в таком случае нужно делать в пользу функциональности, а не дизайна.

Маркировка с правилами использования и ухода дает больше шансов на качество продукции. Вдвойне лучше, если производитель подтвердил качество и безопасность маски добровольной сертификацией.

Ношение масок останется обязательным на всех этапах снятия ограничений, которые ввели из-за пандемии коронавируса. Определенные правила останутся даже после того, как в России отменят все действующие меры.